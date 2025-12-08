Проблему социального такси в Сургуте обсудили на прямой линии губернатора

Родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, обратились к губернатору Югры Руслану Кухаруку с вопросом о работе социального такси в Сургуте. По словам родителей, одна из компаний, предоставлявших эту услугу, прекратила работу, а оставшиеся поставщики не справляются с возросшей нагрузкой.

Во время прямой линии глава региона отметил, что в настоящее время в Сургуте и Сургутском районе работают еще четыре поставщика услуги, однако ситуация требует дополнительной проверки.

«Коллеги из департамента социального развития разберутся с этим вопросом. Речь идет о переадресации услуг другому подрядчику, сейчас также рассматривается возможность восстановления количества поставщиков и транспортных средств», – сообщил Руслан Кухарук.

Кроме того, губернатор рассказал, что в Ханты-Мансийске планируется запустить тестирование цифрового приложения для заказа социального такси. В случае успешной работы платформы услугу планируют распространить и на другие города Югры, в том числе на Сургут.