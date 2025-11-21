В Сургуте распределили субсидии для лучших местных производителей

В администрации Сургута состоялось заседание комиссии по предоставлению финансовой поддержки предпринимателям в производственной сфере. Речь идет о субсидиях на финансовое обеспечение затрат бизнеса.

В 2025 году максимальный размер субсидии увеличен до 1,5 млн рублей, общий объем финансирования составил 11,34 млн рублей. В ходе приемной кампании поступило 35 заявок, к защите были допущены 19 проектов. Свои инициативы и продукцию членам комиссии представили производители хлебобулочных и кондитерских изделий, шоколада, мясных полуфабрикатов и иной мясной продукции, товаров из дикоросов, мебели и изделий из дерева, одежды местных брендов, изделий из стекла и автомобильных стекол, отделочных материалов, продукции металлообрабатывающей промышленности, малых архитектурных форм и интерактивного оборудования.

Экспертная оценка проводилась по пяти критериям: численность наемных работников, среднемесячная заработная плата, география поставок, уникальность и значимость проекта, востребованность продукции. По итогам рассмотрения победителями отбора стали 8 предпринимателей:

1. ООО «СварСиб» (производство металлоконструкций);

2. ООО «Ваш Компаньон» (производство малых архитектурных форм и интерактивного оборудования);

3. ООО «Пироговая компания» (производство продукции из дикоросов под брендом «Щедрая Югра»);

4. ООО «Хлебозавод “Бояр”» (производство бездрожжевого хлеба на натуральной закваске);

5. ИП Копина Леся Михайловна (пекарня «Хлебное место»);

6. ООО «Сибирские рецепты» (производство вяленого мяса и сублимированных продуктов для быстрого горячего питания);

7. ООО «Сургут Стекло» (производство ветровых и боковых стекол для общественного и грузового транспорта);

8. ИП Сенькина Светлана Валерьевна (производство шоколада с мясом северного оленя, кедрового грильяжа с сублиматом экстракта трав).

Отмечается, что количество получателей поддержки ежегодно растет: если в 2023 году помощь получили 4 предпринимателя, то в 2024 году — уже 6. Финансовая поддержка субъектам предпринимательства предоставляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».