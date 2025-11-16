В Сургуте 17-летнего подростка задержали за дропперство

В Сургуте сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнего местного жителя, который, по версии следствия, выступал курьером в мошеннической схеме и помогал похищать деньги у горожан. В полиции пояснили, что подросток был звеном преступной цепочки и выполнял поручения организаторов дистанционных обманов.

«Предварительно установлено, что подозреваемый был вовлечен в противоправную деятельность через популярный мессенджер, где ему было предложено участие в „легком заработке“. После этого с ним связался так называемый «куратор», разъяснивший суть работы», — сообщили в полиции Югры.

По инструкциям «куратора» молодой человек принимал посылки с наличными или предметами от других курьеров и водителей такси, предметы уничтожал, деньги пересчитывал, фотографировал и отправлял отчёт, после чего переводил средства на указанные счета. Вознаграждение составляло 10% от похищенных сумм. В начале ноября, по данным следствия, подросток получил два транша — 100 тыс. и 97 тыс. рублей, из которых 17 тыс. оставил себе, остальное перевёл организаторам.

«При задержании молодой человек пояснил, что осознавал противоправный характер своих действий, однако пошел на это из-за острой потребности в деньгах», — добавили в ведомстве.

Потерпевшими признаны две жительницы Сургута 1936 и 1954 годов рождения. Им звонили злоумышленники, сообщая, что их родственники якобы стали участниками ДТП. Представляясь правоохранителями, аферисты убеждали пенсионерок срочно передать деньги курьеру для «избежания преследования по закону».

По установленным эпизодам возбуждены уголовные дела, ведутся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех участников схемы. Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.