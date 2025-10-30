В Сургуте прошло памятное мероприятие по случаю годовщины образования ВЛКСМ

В Сургуте у памятника «Первым комсомольцам» отметили 107-ю годовщину образования ВЛКСМ. На торжественное мероприятие пришли ветераны комсомольского движения, представители администрации и Думы города, участники возложили цветы к обелиску и сделали памятное фото.

Организаторы напомнили, что комсомол, зародившийся в 1918 году, стал «кузницей» по воспитанию молодёжи и внёс существенный вклад в развитие страны: строились города, прокладывались магистрали, возводились мосты и дороги. В Сургуте бережно сохраняют историю движения и память о героях-комсомольцах, сообщает администрация Сургута.

С приветственным словом выступил заместитель главы города Виталий Малыхин. Он подчеркнул, что нынешний облик Сургута во многом создан руками комсомольцев, передал поздравления от главы города Максима Слепова: «Когда страна через 10 лет после страшнейшей войны в истории человечества смогла силой молодежи восстановиться, вырасти численно, поднять экономический потенциал, за 15 лет после войны выйти в космос, кратно увеличить выработку электроэнергии и добычу нефти и газа, освоить территории Дальнего Востока и Сибири, связать нашу страну в единую систему, на которой, по большому счёту, живём до сих пор. Мы горды тем, что наш город стал точкой, в которой начала возрождаться тема комсомольских строек. Новая ударная комсомольская стройка, пусть численно меньше, но это не менее важное строительство «Звезды Оби» – еще одного автомобильного моста через Обь. Он был построен, в том числе, с участием двух с половиной сотен студентов из разных территорий и городов нашей необъятной страны».

Отдельно было отмечено, что Сургут фактически «рождён» в процессе большой комсомольской стройки: ключевые объекты инфраструктуры возводила молодёжь. К достижениям сургутских комсомольцев отнесли строительство Сургутской ГРЭС, железной дороги Сургут – Уренгой, прокладку газопровода Уренгой – Сургут – Челябинск и нефтепровода Сургут – Полоцк, а также обустройство нефтяных месторождений района. По словам участников, в советский период Сургут стал единственным городом страны с таким числом ударных комсомольских строек.