Дума Сургута поддержала освобождение участников СВО и их семей от земельного налога

ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,9713   EUR  94,0820  

Новости

  • Исследователи рассказали, сколько московские курьеры зарабатывают в сутки (даже нефтяники позавидуют)

    Исследователи рассказали, сколько московские курьеры зарабатывают в сутки (даже нефтяники позавидуют)

    Сегодня в 16:32
    62 0
  • ​В Сургуте участников СВО и их семьи могут освободить от земельного налога

    ​В Сургуте участников СВО и их семьи могут освободить от земельного налога

    Сегодня в 16:11
    83 0
  • Врач из Сургутской ОКБ получила из рук министра здравоохранения награду как лучший инфекционист России

    Врач из Сургутской ОКБ получила из рук министра здравоохранения награду как лучший инфекционист России

    Сегодня в 15:10
    150 0 
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
  • Билеты на плацкарт в России вырастут сразу на 11 процентов

    Билеты на плацкарт в России вырастут сразу на 11 процентов

    Сегодня в 15:04
    180 0
  • Обновленную школу №8 имени Сибирцева в Сургуте назвали новым «золотым стандартом» для учебных заведений

    Обновленную школу №8 имени Сибирцева в Сургуте назвали новым «золотым стандартом» для учебных заведений

    Сегодня в 14:43
    204 1 
  • В Сургуте прошла большая выставка социальных проектов

    В Сургуте прошла большая выставка социальных проектов

    Сегодня в 13:51
    207 0
  • В Сургуте обустроят восемь ледовых городков в разных частях города

    В Сургуте обустроят восемь ледовых городков в разных частях города

    Сегодня в 13:41
    210 0
  • В Югре обсудили готовность региона к опасностям зимнего периода

    В Югре обсудили готовность региона к опасностям зимнего периода

    Сегодня в 13:14
    204 0
  • Югра стала вторым регионом России по доступности арендного жилья для семей с детьми

    Югра стала вторым регионом России по доступности арендного жилья для семей с детьми

    Сегодня в 12:48
    214 0
  • В сквере Журналиста в Сургуте просела плитка // ФОТОФАКТ

    В сквере Журналиста в Сургуте просела плитка // ФОТОФАКТ

    Сегодня в 12:46
    253 1
  • ​Капремонт бассейна «Дельфин» в Сургуте затянулся − готовность всего 38%

    ​Капремонт бассейна «Дельфин» в Сургуте затянулся − готовность всего 38%

    Сегодня в 12:31
    229 0
  • В Югре развернут почти 2,5 тысяч километров зимников и 24 километра ледовых переправ

    В Югре развернут почти 2,5 тысяч километров зимников и 24 километра ледовых переправ

    Сегодня в 12:22
    219 0
  • ​Красный свет, сирена и переворот: в Нефтеюганске произошло ДТП с участием скорой помощи

    ​Красный свет, сирена и переворот: в Нефтеюганске произошло ДТП с участием скорой помощи

    Сегодня в 12:00
    258 0
Больше новостей
Штрафовать дважды за один проезд выше установленной скорости (когда измеряется один участок езды двумя камерами) - это:
Комментировать
0
Вы играете в компьютерные игры?
Комментировать
0
Роза Чемерис – член Комитета по международным делам, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Владимир Сысоев – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Николай Новичков – член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Николай Езерский – член Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Вадим Шувалов – член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Сергей Лисовский – заместитель председателя Комитета по защите конкуренции, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Дмитрий Кобылкин – председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Анатолий Карпов – член Комитета по делам национальностей, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Павел Завальный – первый заместитель председателя Комитета по энергетике, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Эрнест Валеев – заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также первый заместитель председателя Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры:
Комментировать
0
Больше опросов

​В Сургуте участников СВО и их семьи могут освободить от земельного налога

Дума Сургута поддержала освобождение участников СВО и их семей от земельного налога

​В Сургуте участников СВО и их семьи могут освободить от земельного налога
Фото: Александр Олейников

Депутаты Думы Сургута рассмотрели новые меры социальной поддержки для участников специальной военной операции. На заседании комитета по налогам, бюджету, финансам и имуществу парламентарии одобрили инициативу, которая предусматривает освобождение бойцов и их семей от уплаты земельного налога.

Льгота будет бессрочной для семей погибших и получивших тяжелые ранения участников СВО. Для остальных военнослужащих освобождение от налога предложено на период выполнения боевых задач.

«При этом, к членам семей участников СВО, которым устанавливается льгота, предлагается отнести супругу (супруга), не вступившую (не вступившего) в повторный брак, детей до достижения ими возраста 18 лет, детей до достижения возраста 23 лет, обучающихся в образовательной организации на очном отделении, а также лиц, находящихся на иждивении», − говорится в пояснительной записке на сайте Думы города.

Нововведение планируется распространить на налоговые периоды начиная с 2022 года − с начала СВО. Сейчас подобная льгота предусмотрена на федеральном уровне, однако не все военнослужащие успели официально оформить такой статус. Поэтому, по словам представителей администрации, важно закрепить поддержку на уровне муниципалитета, чтобы не оставить без внимания никого из бойцов.

Предварительно, воспользоваться налоговой льготой в Сургуте смогут 29 участников СВО и около 40 членов их семей. Однако список может увеличиться − у бойцов есть право на получение земельного участка, а значит, число получателей льготы может вырасти.

Кроме того, депутаты рассмотрели еще одно предложение − предоставить 50-процентную льготу по земельному налогу инвесторам, которые возводят спортивные объекты. Поддержка будет действовать до пяти лет с момента начала строительства.

Комитет Думы Сургута одобрил оба решения. Теперь проекты вынесут на утверждение депутатов на ближайшем заседании городского парламента − 30 октября.

Также напомним, что в ходе заседания народные избранники поддержали предложение о расширении перечня специалистов, которые могут претендовать на ежемесячную компенсацию аренды жилья до 20 тысяч рублей. В список включили наиболее востребованные в Сургуте профессии. Депутаты поручили администрации провести последующий анализ эффективности предоставляемой меры поддержки.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:11, просмотров: 84, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Когда ждать пенсии и пособия в ноябре: график выплат в Югре 300
  2. ​В России началась шестидневная рабочая неделя 280
  3. ​Красный свет, сирена и переворот: в Нефтеюганске произошло ДТП с участием скорой помощи 258
  4. В сквере Журналиста в Сургуте просела плитка // ФОТОФАКТ 253
  5. ​В Сургуте растут долги управляющих компаний. Одна из них должна 50 миллионов рублей 245
  6. ​Капремонт бассейна «Дельфин» в Сургуте затянулся − готовность всего 38% 229
  7. В Югре развернут почти 2,5 тысяч километров зимников и 24 километра ледовых переправ 219
  8. Югра стала вторым регионом России по доступности арендного жилья для семей с детьми 214
  9. В Сургуте обустроят восемь ледовых городков в разных частях города 210
  10. В Сургуте прошла большая выставка социальных проектов 207
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 октября? // АФИША 2389
  2. ​«Сургутянам начислено имущественных налогов на сумму 1,3 миллиарда рублей – это налог на имущество физических лиц, транспортный налог и налог на землю» 2277
  3. Легендарная «кубышка» Сургутнефтегаза за год «похудела» почти на триллион, но все равно там очень много денег 2161
  4. Не каждая вырубка в Сургуте — трагедия. Старые и больные деревья нужно убирать и сажать что-то новое и полезное 1906
  5. Руслан Кухарук вывез правительство Югры на заседание в Когалым 1785
  6. Социальный бизнес в Сургуте может получить до миллиона из городского бюджета на свои нужды 1761
  7. Правительство Югры выделило миллиард на единовременную выплату всем пенсионерам по случаю юбилея региона 1760
  8. ​Сургуте креативные предприниматели презентовали свою продукцию крупным компаниям 1722
  9. ​Исторические объекты и современные пространства: железнодорожная станция Тюмени обретет новый облик 1687
  10. ​В ХМАО оптимизировали работу газовозов для безопасной перевозки топлива на АГЗС 1633
  1. ​Где концерты, Зин? 12389
  2. Погуляем, поедим 9428
  3. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 6969
  4. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 6534
  5. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 5925
  6. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 5554
  7. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 5182
  8. ​​А под снегом – урожай // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4937
  9. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 4684
  10. ​Покоривший стихию 4303

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика