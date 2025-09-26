Школьники Сургута смогут рассказать о культуре коренных народов в формате эссе, видео и презентаций

Сегодня стартует всероссийская акция «Храня традиции предков». Она организована в рамках проекта «Культура для школьников» и Всероссийского культурного форума коренных малочисленных народов России, рассказали в администрации Сургута.

«Сегодня как никогда важны сохранение, развитие и популяризация самобытной культуры коренных малочисленных народов нашей страны. Наша новая акция направлена на знакомство подрастающего поколения с их уникальной культурой. Участниками станут школьники, которым предлагается погрузиться в изучение традиций и истории малочисленных народов и рассказать об этом в творческой форме», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра культуры Жанна Алексеева.

Конкурс пройдет в трех номинациях:

«Живое наследие» − школьники расскажут о том, что они уже знают о традициях;

«Наследники мудрости» − специальная номинация для детей из числа коренных малочисленных народов, где они представят свою культуру;

«Шаги навстречу культуре» − участникам предстоит рассуждать о роли культурного наследия в жизни страны и способах его сохранения.

Работы можно представить в формате эссе, видеоролика или презентации. Подать заявку школьники смогут через портал «Культурадляшкольников.РФ» до 4 ноября, в День народного единства.

Победителей − 100 лучших авторов − определит экспертная комиссия. Их работы будут опубликованы в ноябре на портале.

Акция проходит при поддержке Минкультуры России, Минпросвещения России, Центра культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российского фонда культуры. Организаторы подчеркивают, что цель проекта − сплотить молодое поколение, заинтересовать его уникальным этнокультурным наследием страны и помочь талантливым школьникам раскрыть свой потенциал.

Акция связана и с первым Всероссийским культурным форумом коренных малочисленных народов России. Он пройдет с сентября по ноябрь в четырех городах: Анадыре, Красноярске, Петрозаводске и Тюмени. Форум соберет специалистов в области культуры и искусства, коллективы народного творчества и общественные организации коренных народов.