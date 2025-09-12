Сургутские производители начали продавать шоколад с олениной и таежными ягодами

В Сургуте начали производить необычный продукт – шоколад с олениной. Автор идеи индивидуальный предприниматель Ренат Талипов. Его бренд «Дикие угодья» специализируется на сибирской кухне.

Новинка называется «Северный шоколад на меду с мясом северного оленя и таежной брусникой». В составе – сырое какао, масло какао холодного отжима, акациевый мед, вяленая оленина и брусника. Плитка весит 50 граммов, а цена на маркетплейсах стартует от 800 рублей.

Помимо этого, в регионе появились чипсы из ягеля – их производит предприниматель из Покачей Ольга Клищенко. Как оказалось, употребление ягеля помогает омолаживать организм и очищать печень, почки и поджелудочную железу, писали «Югра-ТВ».

Ранее на полках сургутских магазинов был замечен чай «Нижневартовск», а на маркетплейсах – его аналог «Сургут» с изображением памятника основателям города.

Напоминаем, с 6 по 7 сентября в Сургуте прошла ярмарка «Товары земли Югорской», где более 150 производителей представили мясные и рыбные деликатесы, травяные чаи, дикоросы и сладости.