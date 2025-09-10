Сургут присоединяется ко всероссийскому конкурсу «Это у нас семейное»

Сургут присоединяется ко второму сезону всероссийского конкурса «Это у нас семейное», направленного на укрепление института семьи, популяризацию семейных ценностей и сближение поколений. Организатором выступает президентская платформа «Россия – страна возможностей», а проведение проекта поддержано Президентом России Владимиром Путиным.

Первый сезон конкурса стал самым массовым проектом платформы: участие приняли более 587 тысяч человек из 102 735 семейных команд. В 2025 году конкурс вошёл в состав национального проекта «Семья».

Тематика второго сезона — «Культурный код России». Участников ждут задания по возрождению и развитию семейных традиций, изучению истории рода, укреплению межпоколенческих связей и формированию новых совместных увлечений.

Принять участие могут семейные команды от четырёх человек, представляющие не менее трёх поколений. В составе команды обязательно должен быть ребёнок или подросток в возрасте от 5 до 17 лет.

Победители конкурса получат 60 сертификатов на улучшение жилищных условий, а финалисты — возможность отправиться в семейное путешествие.

Регистрация участников продлится до 14 сентября на сайте: lk.family.rsv.ru.