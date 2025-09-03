Школы в 20А и 5А микрорайонах Сургута достроят только к 2027-2028 годам

Сроки ввода двух крупных школ в Сургуте вновь сдвинулись. Речь идет об учебных заведениях на 1 500 мест каждое в микрорайонах 20А и 5А. Изначально объекты возводились по концессионным соглашениям, однако компании-застройщики заявили о невозможности завершить строительство, сообщили в пресс-службе администрации города.

«В августе 2025 года расторгнуто концессионное соглашение по школе в мкр 5А, планируется расторжение концессионного соглашения по школе в мкр 20А», ‒ указали в сообщении.

По словам мэрии, теперь проекты будут реализовываться по механизму «Прямые инвестиции» в рамках федерального закона 44-ФЗ. Согласно обновленным планам, школа в 20А будет готова в 2027 году, а в 5А ‒ только в 2028 году.

Напомним, на майском заседании думы Сургута заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства мэрии Эльвира Рахматуллина отмечала, что строительство школы в микрорайоне 20А идет с серьезным отставанием от графика: готовность объекта составляла 38%. В микрорайоне 5А ситуация была еще сложнее – работы полностью остановились, степень готовности всего 8%.