В Думе Сургута обсудили, как и где построят школы

На заседании постоянного комитета Думы Сургута по городскому хозяйству и перспективному развитию города обсудили ход строительства школ. Вопрос прозвучал в рамках контроля исполнения решения, принятого депутатами ранее.

Согласно стратегии социально-экономического развития Сургута, до 2026 года в городе должно появиться пять новых объектов образования. До 2031 года − восемь, а в долгосрочной перспективе, до 2050 года, − 50 (пять из них − это объекты реконструкции, 45 − новые), рассказала народным избранникам заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Эльвира Рахматуллина.

Объекты 2024-2026 годов: от типовых решений до индивидуальных проектов

По информации администрации, в период 2024-2026 годов в городе реализуется несколько проектов в рамках госпрограмм и механизмов концессии.

– В ЖК «Марьина гора» уже введена начальная школа-детский сад на 100 мест − объект приобретен за счет средств округа и передан городу.

– В 20А микрорайоне строится школа на 1 500 учащихся по концессионному соглашению. Однако, как отметила Рахматуллина, работы отстают от графика: готовность − 38%, сроки нарушены, администрация ведет претензионную работу.

– В 5А микрорайоне ситуация сложнее: строительство школы также ведется по концессии, но из-за нарушений графика работы полностью приостановлены. Строительная готовность − 8%. Рассматривается перевод проекта в механизм прямой инвестиции.

– Школы на 900 мест в «Марьиной горе» и Пойме-5 строятся силами застройщика «Сибпромстрой» − готовность 70% и 40% соответственно. В случае завершения в срок, объекты могут быть выкуплены за счет окружного бюджета.

2026-2031: акцент на прямые инвестиции и госпрограммы

Администрация проинформировала депутатов о восьми объектах, планируемых к реализации в следующем этапе. Среди них − школы в микрорайонах 38, 30А, 24, 31Б, 35, 39, 34 и 16А. Большинство объектов включены в госпрограммы или поданы на оценку эффективности использования бюджетных средств.

Так, в микрорайоне 35 идет проектирование школы по индивидуальному проекту с участием компании «Брусника». По остальным объектам прорабатываются решения: где-то планируют поменять вместимость (например, в 35-м микрорайоне хотят увеличить с 1 150 до 1 500 мест), а где-то пока только ведутся подготовительные работы (микрорайон 31Б).

В том числе депутатам рассказали, что срок строительства долгожданной школы в микрорайоне 30 − 2029-2030 годы.

«Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 на 1500 учащихся. На территории микрорайона в соответствии с документацией по планировке территории два общеобразовательных учреждений. Один из объектов попал в государственную программу по прямой инвестиции, другой у нас не попал в программу. В обязательства застройщиков, включенных в мероприятие по созданию, имеется решение суда о принудительном исполнении строительства объекта», − отметила Эльвира Рахматуллина.

Ранее депутаты Думы не согласовали строительство дома в микрорайоне 30 из-за отсутствия школ, детсадов и дорог. Район, расположенный в восточной части Сургута в районе улиц Ивана Захарова, Иосифа Каролинского и Взлетной, активно застраивается последние 20 лет. Однако здесь до сих пор нет ни одного социального объекта и внутриквартальных дорог. Детям приходится ходить в школы соседних микрорайонов по неосвещенной грунтовой дороге, а зимой путь им освещают только фары проезжающих машин.

Перспектива до 2050 года: еще 31 объект

На горизонте 2032−2050 годов в Сургуте планируется создать более 30 школ общей вместимостью 30 тысяч мест. Депутат Эмилия Трапезникова уточнила, какой подход будет применяться при проектировании: типовые или современные проекты?

«Один из современных проектов уже реализуется в 35-м микрорайоне. Это индивидуальное здание от «Брусники». Все, что строится сейчас, − в основном типовое. А в долгосрочной перспективе сложно сказать, возможно, многое изменится», − пояснила Рахматуллина.

Отметим, что сегодня в городе функционируют 37 учреждений и 64 здания объектов образования на общую мощность около 38 тысяч мест, при этом фактическое число учащихся превышает 62 тысячи. Дефицит очевиден, и депутаты настаивают на системном подходе к решению проблемы. Например, они предложили зафиксировать строительство соцобъектов в числе первоочередных в договоре КРТ.