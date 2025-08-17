Краснокнижный улов обернулся штрафом и судимостью для двух жителей Сургута

В Сургуте двое местных жителей осуждены за незаконный вылов занесенного в Красную книгу осетра. Несмотря на то, что рыба была всего одна, общий ущерб природе составил 481 тысячу рублей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Судом установлено, что 07 октября 2023 года мужчины на протоке реки Обь вблизи населенного пункта Банный Сургутского района, передвигаясь на моторной лодке, с помощью запретного орудия лова (сети), в нарушение закона и правил рыболовства выловили 2 особи рыбы лещ, причинив водным биологическим ресурсам ущерб на сумму 1 тыс. рублей, а также незаконно добыли 1 особь Западно-Сибирского Обского осетра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации, причинив ущерб на сумму свыше 480 тыс. рублей», – передают в источнике.

Суд назначил одному из сургутян шесть лет лишения свободы условно, второму – пять. Оба возместили причиненный ущерб. Моторную лодку, с которой они выходили на рыбалку, конфисковали в доход государства. Рыболовные сети были уничтожены.