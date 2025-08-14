Сургут включается в проект «КиноНаследие»

Жители Югры смогут встретиться с режиссёрами и актёрами фильмов в рамках культурно-просветительского проекта «КиноНаследие». Традиционно на встречах участники обсуждают сюжеты картин, переосмысляют их идеи, а также узнают интересные подробности о съёмочном процессе, сообщает официальный паблик «Югра» в VK.

22 августа в Сургуте, в «Галерее кино», югорский режиссёр Ринат Халилуллин представит свою новую ленту «Маршруты жизни» о восхождении на Белуху. «Фильм смонтирован на основе видеоматериала ребят из турклуба “Югра”, они же герои фильма. Это их первый опыт. Всё снималось в режиме реального времени в экстремальных условиях», — рассказал автор.

24 августа в Сургуте, также в «Галерее кино», Артём Артёмов презентует фильм «СВОИ. Баллада о войне», посвящённый памяти боевых товарищей режиссёра. Картина основана на реальных событиях.

В этот же день в Ханты-Мансийске, в театре кукол, состоится презентация фильма «Поле чудес». О нём расскажут PR-продюсер Екатерина Михайлова, режиссёр Анна Сичинская и актёр Денис Шведов.