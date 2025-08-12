Врачи Сургута помогли женщине родить крупного ребенка без осложнений

В Сургутском центре охраны материнства и детства врачи помогли пациентке родить мальчика-богатыря весом 5 600 граммов и ростом 62 сантиметра без операции. Малыш стал третьим ребенком в семье, рассказала президент Центра Лариса Белоцерковцева в своих соцсетях.

Во время дородового скрининга специалисты определили, что ребенок будет крупным, и подготовились к родам с учетом этого. В родах участвовали два врача и две акушерки.

«Роды при крупном плоде требуют особого внимания и профессионализма. Они сопряжены с повышенными рисками для матери и ребенка: травмы родовых путей, затяжные роды, риск кесарева, послеродовые кровотечения для мамы; травмы, асфиксия, гипогликемия и дыхательные нарушения – для малыша. В таких случаях важен постоянный контроль показателей и готовность к оперативному вмешательству. В нашем случае мы успешно провели естественные роды без осложнений и разрывов», – отметил врач-акушер-гинеколог, заведующий оперблоком Артур Аглиуллин.

Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо и в ближайшие дни отправятся домой.