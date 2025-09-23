16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  83,9914   EUR  98,6015  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В октябре вырастет количество рейсов между Ханты-Мансийском и Казанью

Между столицами Югры и Татарстана введут дополнительный авиарейс

В октябре вырастет количество рейсов между Ханты-Мансийском и Казанью
Фото pixabay.com

Авиакомпания «РусЛайн» объявила о расширении программы полётов между Ханты-Мансийском и Казанью. С 6 октября в расписании появится третий еженедельный рейс. До 18 октября включительно к существующим вылетам по средам и субботам добавляется дополнительный рейс по понедельникам. Начиная с 22 октября и до конца года самолёты будут летать по обновлённому графику — три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

Время в пути составит 2 часа 15 минут. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 6 тысяч рублей, включая все сборы авиакомпании, однако при покупке через агентства могут взиматься дополнительные сервисные сборы. Количество мест по минимальной цене ограничено.

«Мы рады сделать Югру и Татарстан ближе друг к другу. Дополнительные рейсы – это ещё одна возможность для жителей данных регионов встречаться, работать и путешествовать чаще», – подчеркнула заместитель генерального директора по коммерции – коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» Наталия Кошевар.


нравится (0) не нравится (0)
23 сентября в 08:52, просмотров: 787, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября 619
  2. Поклониться мощам святителя Тихона в Сургуте пришли 2,5 тысячи горожан 526
  3. Максим Слепов призвал сургутян присоединиться к осенней высадке деревьев 516
  4. ​В Сургуте подросток на электросамокате сбил женщину 495
  5. ​В Сургуте на набережной Оби создадут сквер исторической памяти 488
  6. На реки Югры вышел новый «Метеор» 481
  7. В Югре родители до 35 лет смогут получать региональный маткапитал при рождении первого ребенка — решение думы 461
  8. ​Жить на аренде или вложиться в свое? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 456
  9. Стартовала юбилейная выставка «Сургут. Нефть и Газ» 451
  10. ​В Югре завершили рейды по мигрантам: задержали 45 нарушителей 443
  1. ​Генпрокуратура добивается полной блокировки имущества энергетических бизнесменов Бикова и Боброва. Дело об изъятия активов рассмотрят 22 сентября 3258
  2. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 2780
  3. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 2203
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 20-21 сентября? // АФИША 2185
  5. ​Практика показала, что Сургут оказался прав, не отдав свои тепловые сети в концессию шесть лет назад 2053
  6. ​В Сургуте улучшается ситуация с качеством воды: жалоб стало в 12 раз меньше 1989
  7. ​Поезда Сургут-Москва и Сургут-Екатеринбург оснастят новыми вагонами 1968
  8. ​Жители Сургутского района «избавились» от крематория для животных. Но причина запаха, похоже, была не там 1946
  9. ​40 тысяч клиентов «Агропромкредита» пострадали от иска о «Корпорации СТС» 1933
  10. ​В Сургутском районе открыли большой веревочный парк 1917
  1. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 7978
  2. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 7702
  3. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 6718
  4. ​Опасные интернет-тренды 6344
  5. Честная пятидневка 5586
  6. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 5202
  7. ​Дикая Бара 5193
  8. С шашкой – за парту 4778
  9. ​Радость победы и горечь потерь 4668
  10. Смертельное ДТП в Сургуте: ВАЗ влетел в грузовик 4509

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика