Между столицами Югры и Татарстана введут дополнительный авиарейс

Авиакомпания «РусЛайн» объявила о расширении программы полётов между Ханты-Мансийском и Казанью. С 6 октября в расписании появится третий еженедельный рейс. До 18 октября включительно к существующим вылетам по средам и субботам добавляется дополнительный рейс по понедельникам. Начиная с 22 октября и до конца года самолёты будут летать по обновлённому графику — три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

Время в пути составит 2 часа 15 минут. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 6 тысяч рублей, включая все сборы авиакомпании, однако при покупке через агентства могут взиматься дополнительные сервисные сборы. Количество мест по минимальной цене ограничено.

«Мы рады сделать Югру и Татарстан ближе друг к другу. Дополнительные рейсы – это ещё одна возможность для жителей данных регионов встречаться, работать и путешествовать чаще», – подчеркнула заместитель генерального директора по коммерции – коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» Наталия Кошевар.