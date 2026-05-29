Более 390 компаний представят свыше 7 тысяч вакансий на 22 площадках Тюменской области

В Тюменской области 26 июня состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие, организованное в рамках национального проекта «Кадры», объединит соискателей и работодателей по всему региону.

В этот день откроются 22 площадки, где более 390 компаний представят свыше семи тысяч актуальных вакансий в различных сферах экономики. К участию приглашены ключевые промышленные и производственные предприятия, заинтересованные в привлечении квалифицированных специалистов, рассказали в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Программа ярмарки не ограничится собеседованиями. Гостей ждут карьерные мастер-классы и тренинги, персональные консультации по открытию собственного дела и возможностям профессионального обучения, а также профориентационный Фестиваль профессий, который познакомит участников с самыми востребованными специальностями будущего. Кроме того, консультационные пункты будут представлены от центра «Мой бизнес», профсоюзов и фонда «Защитники Отечества».

Напомним, региональный этап ярмарки прошел в Тюменской области 17 апреля. Тогда его участниками стали более восьми тысяч человек, вакансии представили свыше 400 работодателей.