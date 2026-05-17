Гостиницу для преподавателей Межуниверситетского кампуса в Тюмени откроют в 2026 году

Губернатор Тюменской области Александр Моор доложил о ходе строительства Межуниверситетского кампуса мирового уровня на совещании под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Первый объект – гостиница для преподавателей – готов на 82%.

Строительство кампуса началось в 2024 году. На данный момент возведены все монолитные конструкции, выполнена кладка внешних и внутренних стен гостиницы. Сейчас ведутся внутренние отделочные работы, монтаж отопительных приборов, завершается сборка фасадных конструкций и разводка внутренних инженерных сетей. В ближайшее время подрядчик приступит к благоустройству территории.

Гостиница «Сибирь» – это 12-этажное здание. Фасад выполнят из современных материалов – стекла и фибробетона, которые сохранят актуальный вид на десятилетия. Верхнюю часть здания украсит фонарь-маяк.

На втором этапе проекта предстоит построить еще девять объектов, включая учебно-лабораторный корпус, технопарк, спортивный комплекс и жилые корпуса для студентов. Проектно-сметная документация сейчас проходит государственную экспертизу.

Кампус будет объединять ведущие вузы региона: ТюмГУ, ТИУ, ТюмГМУ, ГАУ Северного Зауралья и ТГИК. Среди партнеров проекта – крупнейшие компании: СИБУР, НОВАТЭК, «Транснефть», «Газпром нефть» и «Лукойл».

Строительство кампуса ведется по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети». Полное завершение работ запланировано на 2028 год.

«Ход работ держу на личном контроле», – заявил Александр Моор.