Тюменские поисковики работали в Долине смерти под Новгородом

Более 70 бойцов тюменского отряда «Десант памяти» вернулись из двухнедельной экспедиции в Новгородскую область. Поисковики работали в районе деревни Мясной Бор – месте, которое называют Долиной смерти. Здесь в 1942 году в боях за освобождение Ленинграда погибли тысячи советских солдат, в том числе уроженцы Тюменской области.

Раскопки в этом районе не велись несколько лет – мешало строительство трассы М-11. Однако после открытия дороги вода ушла с некоторых участков болота, и поисковики смогли вернуться на места, где десятилетиями лежали незахороненными бойцы.

Помимо «Десанта памяти», тюменские отряды работали также в Тверской и Псковской областях. За время экспедиции подняты останки 66 воинов Красной армии. Удалось установить имена двоих погибших.

Всего в регионе действуют 28 поисковых отрядов. Поисковому движению в Тюменской области 37 лет. За это время удалось найти и перезахоронить останки 11 747 бойцов и командиров Красной армии, установить 563 имени.

«Участники отрядов – это наша молодежь. Они ведут поиски на местах реальных сражений и изучают историю не по учебникам. Каждое имя, которое удалось вернуть из небытия, – еще одно свидетельство великого подвига наших предков», – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, что в Тюменской области ведется системная работа по увековечению памяти героев. В областном центре недавно открылся единый центр поискового движения на улице Парфенова, где собраны экспонаты из экспедиций. Ежегодно тюменские отряды участвуют во Всероссийской «Вахте памяти».