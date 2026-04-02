В рамках программы капремонта в Тюменской области обновят 2000 элементов многоквартирников

В Тюменской области утверждены планы капитального ремонта многоквартирных домов на 2027-2029 годы. Всего за три года предусмотрен ремонт более 2000 конструктивных элементов. Основное внимание уделят замене инженерных систем: сетей подачи воды, тепла, электричества и систем водоотведения. Также запланированы работы по ремонту крыш, лифтов и фасадов. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

При необходимости ремонт могут перенести на более ранний срок, если этого потребует экспертное заключение.

«Оставляем возможность переноса на более ранний срок ремонта тех домов, где этого потребует экспертное заключение. Также программа поможет собственникам восстанавливать конструктивные элементы в случае аварий и ЧС. Поэтому объём работ может ещё вырасти», – пояснил глава региона.

Региональная программа капремонта реализуется благодаря взносам жителей. С 2015 года капитальный ремонт домов позволил улучшить условия проживания почти 500 тысяч человек.