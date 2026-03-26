Что поддерживает рубль в 2026 году

В 2026 году складывается благоприятный фон для курса рубля. В поддержку национальной валюты выступают такие аспекты как перенос пересмотра бюджетного правила на 2027 год и высокие цены на нефть.

«Сейчас, по всей видимости, для рубля формируется идеальный попутный ветер: цена на нефть уже не $40 за баррель, а пересмотр бюджетного правила отложен. Это создает позитивный, антиинфляционный фон и поддерживает более крепкий курс рубля в 2026 году», — считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

На мировых рынках сохраняется повышенный спрос на углеводороды. А решение отложить корректировку механизма, регулирующего использование нефтегазовых доходов, снижает потенциальное давление на национальную валюту.