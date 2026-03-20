В Аромашево после капитального ремонта открылся лечебный корпус районной больницы

В Аромашевском округе после комплексного ремонта открылся лечебный корпус Областной больницы №11. Площадь обновленного здания составляет 2700 квадратных метров. Здесь полностью заменили системы водоснабжения, канализации, отопления, электроосвещения и кондиционирования, установили современную пожарную сигнализацию, оповещение и охранное телевидение.

Капитальный ремонт проведен в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В торжественном открытии приняли участие депутат Тюменской областной Думы Александр Анохин и глава Аромашевского округа Игорь Власов.

В департаменте здравоохранения Тюменской области отметили, что качество медицинской помощи в округе вышло на принципиально новый уровень. В корпусе появилось современное оборудование: электрогидравлические столы, наркозно-дыхательные аппараты экспертного класса, автоматические биохимические и гематологические анализаторы, моюще-дезинфицирующие машины.

«Открытие обновленного лечебного корпуса – это не просто завершение строительных работ, а выход на принципиально новый уровень оказания медицинской помощи. Теперь 10 тысяч жителей района, включая более двух тысяч детей, будут получать помощь в условиях, соответствующих высоким стандартам», – отметил главный врач больницы Павел Грибанов.