Тюменские эксперты учатся оптимизировать процессы по методике «бережливого производства»

Представители Тюменской области – чиновники, главы муниципалитетов, ресурсоснабжающие организации и бизнес-объединения – приступили к обучению по федеральной программе «Управленческое мастерство: развитие региональных команд». Курс организован Высшей школой госуправления РАНХиГС и Минэкономразвития.

В центре внимания – инструменты, которые напрямую влияют на инвестиционную привлекательность региона. Участники изучают методику «бережливого производства», лучшие практики страны и детально разбирают процессы: от подключения к сетям до выдачи разрешительной документации.

«Обучение позволит Тюменской области выстроить более эффективную коммуникацию внутри региона и укрепить горизонтальные связи с другими субъектами РФ. По результатам курса будет представлен план оптимизации выбранного процесса для дальнейшего реализации на практике», – рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

