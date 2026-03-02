Что происходит с ценами на нефть

Цена нефти марки Brent сегодня уже у отметки 80 долларов за баррель из-за геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

«Если конфликт будет вдруг завершен при текущих условиях, мировой баланс на рынке нефти не будет существенно затронут. В этом случае вся 20-долларовая премия в цене нефти быстро исчезнет, как это было летом 2025 года, когда цена Brent упала с 80 до 65 долларов за два дня», — прокомментировал Алексей Михеев из ВТБ Мои Инвестиции.

Страны ОПЕК+ в выходные приняли решение нарастить добычу нефти, начиная с апреля. «Если нефтяная инфраструктура стран региона не будет повреждена, то в итоге цена нефти вернется к $60, когда геополитическая напряженность спадет. До этого момента вероятна большая волатильность» — отметил эксперт.