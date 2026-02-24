16+
​Отделенные территории Тюменской области обеспечат транспортной доступностью

В Тюменской области объявили конкурс на обслуживание четырех паромных переправ

ГУСТО

В Тюменской области ищут подрядчиков для обслуживания паромных переправ через Иртыш и Тобол. Первые контракты планируют заключить до 25 марта, чтобы с конца апреля запустить транспортное сообщение с отдаленными территориями, рассказали в Главном управлении строительства региона.

Паромы будут работать на четырех направлениях:

  • через Иртыш на автодороге Вагай – Дубровное – Абаул – Тобольск – Байгара – Курья в Вагайском округе;
  • на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск – Уват в Уватском округе;
  • на дороге к селу Тугалово в Уватском округе;
  • через Тобол на автодороге Ярково – Новоалександровка – Шестовое – Аромашево – Вагай в Ярковском округе.

«Документация по устройству и обслуживанию паромных переправ в весенне-летне-осенний период 2026 года подготовлена. Работы будут выполняться с последних чисел апреля после прохождения льда на реках и до первых чисел ноября», – начальник отдела ремонта и содержания Управления автомобильных дорог Тюменской области пояснил Алексей Живодеров.

Подрядчики должны будут организовать перевозку пассажиров и автотранспорта строго по утвержденному графику. Для жителей отдаленных сел в период навигации это единственная возможность переправиться с одного берега на другой.


Сегодня в 21:48, просмотров: 134, комментариев: 0
