Покупателям разрешили требовать компенсацию разницы в цене с учетом подорожания

С 1 февраля в России вступили в силу изменения в закон «О защите прав потребителей», которые касаются возврата технически сложных товаров с недостатками. Теперь при возврате такой техники покупатель вправе требовать компенсацию разницы в цене, если за время спора аналогичный товар подорожал, передает РБК.

Речь идет о товарах той же модели, года выпуска и с сопоставимой степенью износа. Ранее в подобных ситуациях покупателю возвращали только сумму, указанную в чеке, без учета роста цен.

«При возврате технически сложного товара ненадлежащего качества потребитель вправе требовать возмещения разницы между ценой товара, установленной договором, и ценой аналогичного по техническим и эксплуатационным характеристикам, обладающего такой же степенью износа и того же года выпуска соответствующего товара на момент добровольного удовлетворения требования или, если требование добровольно не удовлетворено, на момент вынесения судом решения. Положения в части определения такой разницы, установленные настоящим абзацем, не применяются, если при заключении договора потребитель был умышленно введен продавцом в заблуждение относительно технических и эксплуатационных характеристик, степени износа и года выпуска товара, что привело к приобретению потребителем товара, характеристики которого существенно отличаются от характеристик, указанных в договоре купли-продажи», – говорится в изменениях в закон.

Новые правила распространяются на перечень технически сложных товаров, утвержденный правительством. В него входят автомобили, мотоциклы, суда, компьютеры, телевизоры и другая техника.

Одновременно закон смягчает ответственность производителей и продавцов. Штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя не применяется, если нарушение произошло по вине самого покупателя, если стороны договорились до суда или если обязательства сорвал поставщик, выбранный продавцом добросовестно.

Кроме того, ограничен размер неустойки за просрочку возврата денег или замены товара. Теперь общая сумма пени не может превышать стоимость самой покупки.

