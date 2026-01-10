16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,2267   EUR  92,0938  

Новости

Больше новостей
Вы поддерживаете перепрофилирование алкомаркетов в продуктовые магазины с долей продажи алкоголя 20% (опыт Вологодской области)?
Комментировать
0
Новогоднюю елку вы:
Комментировать
0
Больше опросов

СИА-ПРЕСС 2025. Песня года. Любовь и поезда

Как история о поездах и вокзалах стала близка миллионам россиян

СИА-ПРЕСС 2025. Песня года. Любовь и поезда
Фото: freepik.com

Каждый хоть раз провожал свою вторую половинку, родственника или друга в другой город, расставался с ним на недели или даже годы. Вокзалы, чемоданы, последние объятия ‒ разлука почти всегда дается тяжело, даже если есть надежда на встречу.

Именно такие чувства передал Женя Трофимов в своей песне «Поезда». Его лиричное размышление о любви на расстоянии, где поезда ‒ причина расставаний и боли, а вокзал ‒ место ожидания и примирения, отразилось в сердцах миллионов россиян.

Ключевая строка «Нас ссорили поезда, но мирил нас пустой вокзал» передает всю суть песни: движение вперед неизбежно, но именно в паузах и ожидании ощущается настоящая любовь.

«Поезда» стали песней года потому, что честно и просто говорят о том, что мы все проживали: разлуке, надежде и любви, которая выдерживает расстояние и любые трудности.

Однако, жители Сургута не могут прочувствовать эту песню в полной мере, потому что обещанного железнодорожного вокзала до сих пор нет.

Кстати, в 2022 году Женя Трофимов выпустил песню «Самолеты», которая также быстро набрала популярность. В треке рассказывается о чувствах, расставании и расстоянии.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:04, просмотров: 115, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сухость, покраснение и шелушение: как защитить кожу зимой? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 661
  2. ​Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел отмечает 70-летний юбилей 579
  3. ​В Вологодской области больше не осталось алкомаркетов 268
  4. ​В Сургуте у 11-летней девочки случайно обнаружили опасный порок сердца 176
  5. ​Почему зимой нельзя мыть руки горячей водой – объясняет эксперт 174
  6. СИА-ПРЕСС 2025. Песня года. Любовь и поезда 115
  1. ​Студенты из многодетных семей смогут рассчитывать на скидки в большем числе вузов 3538
  2. ​Драка посетителей в одном из баров Сургута дошла до прокуратуры 2944
  3. ​«Ирония судьбы» с югорским окладом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2475
  4. ​Прокуратура Сургута проверит информацию об избиении подростка в торговом центре 2363
  5. ​Один человек погиб, трое пострадали в ДТП на трассе «Сургут – Нижневартовск» 2298
  6. ​После нападения на подростка в сургутском ТЦ задержали 17-летнего иностранца 2186
  7. ​Конь не в пальто, а в попоне // ФОТОРЕПОРТАЖ 2171
  8. ​Четыре человека погибли в аварии на трассе «Сургут – Нижневартовск» 2102
  9. ​Храмы Сургута опубликовали расписание рождественских богослужений 2080
  10. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1939
  1. ​Без души, но в чартах 7678
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 5839
  3. ​Заключение 5805
  4. ​Елизавета Припутень: «Центральная площадь Сургута станет главным ледовым городком ‒ с горками, лабиринтом и скульптурами» 5737
  5. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 4298
  6. ​Иван Барсов: «Я позвал Константина Ивлева полетать на самолете, и так оказался в «Битве шефов» 3993
  7. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 3844
  8. ​​Почему наилучшим решением дела «Лурье – Долина» было бы мировое соглашение? Потому что добросовестные покупатели заботятся о «чистоте» квартиры 3707
  9. Кайдаловы по прозвищу Градские 3623
  10. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 3585

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика