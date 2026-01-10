Каждый хоть раз провожал свою вторую половинку, родственника или друга в другой город, расставался с ним на недели или даже годы. Вокзалы, чемоданы, последние объятия ‒ разлука почти всегда дается тяжело, даже если есть надежда на встречу.

Именно такие чувства передал Женя Трофимов в своей песне «Поезда». Его лиричное размышление о любви на расстоянии, где поезда ‒ причина расставаний и боли, а вокзал ‒ место ожидания и примирения, отразилось в сердцах миллионов россиян.

Ключевая строка «Нас ссорили поезда, но мирил нас пустой вокзал» передает всю суть песни: движение вперед неизбежно, но именно в паузах и ожидании ощущается настоящая любовь.

«Поезда» стали песней года потому, что честно и просто говорят о том, что мы все проживали: разлуке, надежде и любви, которая выдерживает расстояние и любые трудности.

Однако, жители Сургута не могут прочувствовать эту песню в полной мере, потому что обещанного железнодорожного вокзала до сих пор нет.

Кстати, в 2022 году Женя Трофимов выпустил песню «Самолеты», которая также быстро набрала популярность. В треке рассказывается о чувствах, расставании и расстоянии.