Губернатор Вологодской области сообщил о закрытии всех 610 алкомаркетов

В Вологодской области прекратили работу или сменили профиль все 610 алкомаркетов, работавших в регионе. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своих соцсетях.

«Понятия «алкомаркет» на территории региона больше не существует», – написал он.

По его словам, магазины федеральной сети «Бристоль» переименовали в «Б-продукты». Ассортимент в них изменился: алкоголь теперь занимает не более 20% и продается в отдельных залах.

Сеть «Красное&Белое» более полугода не торгует спиртным и также обновляет вывески. Региональные алкомаркеты полностью перепрофилировали – в частности, сеть «Северный градус» теперь работает под названием «Каждая покупка в радость». За последнюю неделю процесс завершили в десяти оставшихся магазинах.

Власти продолжают переформатирование так называемых «наливаек». По данным губернатора, из 125 таких точек 75 уже закрылись или перешли в формат кафе, на контроле остаются еще 50.

«Это результат, в том числе, нашей программы поддержки «5:3:3». Льготные займы в размере до 5 млн руб. под 3% на 3 года мы выдаем бизнесу на смену профиля работы – открытия вместо «наливаек» заведений общепита. В прошлом году выдано 16 займов на сумму 60,1 млн рублей», – указал Георгий Филимонов.

Отдельно губернатор Вологодской области предупредил жителей о возможных провокациях и рисках продажи суррогатного алкоголя. Он призвал не покупать спиртное «из-под полы» и приобретать продукцию только в лицензированных торговых точках.

По его словам, совместно с правоохранительными и надзорными органами в регионе ведется ежедневная работа по пресечению оборота контрафактного алкоголя. Он также поблагодарил управления ФСБ, МВД, Роспотребнадзора и прокуратуры Вологодской области за взаимодействие и поддержку региональных инициатив.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в регионах России, где ввели строгие ограничения на продажу алкоголя, заметно сократилась смертность местного населения из-за причин, связанных с его употреблением.