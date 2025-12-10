Тюменские предприятия представили свою продукцию в Арабских Эмиратах

Делегация Тюменской области во главе с заместителем губернатора Андреем Пантелеевым проводит серию деловых встреч в Объединённых Арабских Эмиратах. Основная цель поездки – поиск партнёров для тюменских производителей оборудования для нефтегазовой отрасли.

В состав делегации вошли руководители предприятий «КЕНЕРА» (буровые установки), «НЕОМАШ» (исследовательское оборудование) и «ИНТЕХ» (интеллектуальные системы для скважин), которые получили возможность напрямую представить свою продукцию потенциальным заказчикам.

«Сотрудники торгового представительства РФ в ОАЭ оказывают важное содействие в продвижении товаров и услуг тюменских компаний, выполняют важнейшую задачу», – отметил заместитель губернатора Андрей Пантелеев после встречи в российском торгпредстве в Абу-Даби.

Визит стал продолжением диалога, начатого в сентябре, когда представительная делегация из ОАЭ участвовала в Тюменском нефтегазовом форуме TNF.

Помимо бизнес-переговоров, тюменская делегация посетила Университет Халифа (Khalifa University) – один из ведущих вузов ОАЭ в нефтегазовой сфере. Стороны обсудили возможности совместных научных исследований, организацию студенческих стажировок и обмен опытом в области роботизации и беспилотных систем.

Поездка направлена на укрепление экономического и научно-технического сотрудничества Тюменской области с ОАЭ, который рассматривается как один из наиболее перспективных рынков для вывода на него российской продукции высоких технологий.