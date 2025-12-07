Рассказываем, какие приложения и сайты остаются доступными при сбоях интернета

В России утвердили перечень сайтов и сервисов, которые продолжают работать даже в периоды ограничений мобильного интернета. Речь идет о так называемом «белом списке» – платформах, доступ к которым операторы связи сохраняют в приоритетном порядке. Операторы связи уже настроили системы так, чтобы пользователи могли заходить на нужные ресурсы вне зависимости от временных ограничений сети, сообщают Минцифры.
Что вошло в «белый список»
Перечень формировали поэтапно и сегодня он охватывает государственные сервисы, банки, СМИ, транспорт и крупные онлайн-платформы.
Первый этап
На начальном этапе доступ без ограничений предоставили к самым востребованным сервисам:
- соцсети ВКонтакте и Одноклассники, сервисы Mail.ru и мессенджер Max;
- портал Госуслуг и связанные с ним сервисы;
- сервисы Яндекса;
- маркетплейсы Ozon и Wildberries;
- Avito;
- Дзен;
- Rutube;
- сайт платежной системы «Мир»;
- сайты Правительства России и Администрации Президента;
- федеральная платформа дистанционного электронного голосования;
- сайты операторов связи: Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2.
Второй этап
Затем список расширили за счет госорганов, СМИ и сервисов повседневного пользования:
- сайты Госдумы, министерств, ведомств, Генпрокуратуры и правительств регионов;
- Почта России;
- Альфа-Банк;
- система маркировки товаров «Честный знак»;
- СМИ: «Комсомольская правда», РИА Новости, РБК, «Газета.ру», Лента.ру, Rambler;
- сервисы РЖД и портал Tutu.ru;
- навигатор 2ГИС;
- такси «Максим»;
- погодный сервис Gismeteo.
Третий этап
На последнем этапе добавили финансовые, социальные и медийные платформы:
- сайт Центробанка;
- операторы связи: Сбермобайл, Т-Мобайл, Эр-Телеком;
- платформа «Россия – страна возможностей»;
- система «Молодежь России» и проект «Твой ход»;
- СМИ: «Известия», ТАСС;
- сервис недвижимости «Домклик»;
- охранная система «Цезарь Сателлит»;
- онлайн-кинотеатр Okko.
«Белый список» формируют федеральные и региональные ведомства совместно с операторами связи. Добавить сайт в перечень по заявке нельзя: включение происходит централизованно и только после согласования с профильными структурами.
Еще одно обязательное условие – все серверы ресурса должны находиться на территории России.