Рассказываем, какие приложения и сайты остаются доступными при сбоях интернета

В России утвердили перечень сайтов и сервисов, которые продолжают работать даже в периоды ограничений мобильного интернета. Речь идет о так называемом «белом списке» – платформах, доступ к которым операторы связи сохраняют в приоритетном порядке. Операторы связи уже настроили системы так, чтобы пользователи могли заходить на нужные ресурсы вне зависимости от временных ограничений сети, сообщают Минцифры.

Что вошло в «белый список»

Перечень формировали поэтапно и сегодня он охватывает государственные сервисы, банки, СМИ, транспорт и крупные онлайн-платформы.

Первый этап

На начальном этапе доступ без ограничений предоставили к самым востребованным сервисам:

соцсети ВКонтакте и Одноклассники, сервисы Mail.ru и мессенджер Max;

портал Госуслуг и связанные с ним сервисы;

сервисы Яндекса;

маркетплейсы Ozon и Wildberries;

Avito;

Дзен;

Rutube;

сайт платежной системы «Мир»;

сайты Правительства России и Администрации Президента;

федеральная платформа дистанционного электронного голосования;

сайты операторов связи: Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2.

Второй этап

Затем список расширили за счет госорганов, СМИ и сервисов повседневного пользования:

сайты Госдумы, министерств, ведомств, Генпрокуратуры и правительств регионов;

Почта России;

Альфа-Банк;

система маркировки товаров «Честный знак»;

СМИ: «Комсомольская правда», РИА Новости, РБК, «Газета.ру», Лента.ру, Rambler;

сервисы РЖД и портал Tutu.ru;

навигатор 2ГИС;

такси «Максим»;

погодный сервис Gismeteo.

Третий этап

На последнем этапе добавили финансовые, социальные и медийные платформы:

сайт Центробанка;

операторы связи: Сбермобайл, Т-Мобайл, Эр-Телеком;

платформа «Россия – страна возможностей»;

система «Молодежь России» и проект «Твой ход»;

СМИ: «Известия», ТАСС;

сервис недвижимости «Домклик»;

охранная система «Цезарь Сателлит»;

онлайн-кинотеатр Okko.

«Белый список» формируют федеральные и региональные ведомства совместно с операторами связи. Добавить сайт в перечень по заявке нельзя: включение происходит централизованно и только после согласования с профильными структурами.

Еще одно обязательное условие – все серверы ресурса должны находиться на территории России.