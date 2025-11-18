Восемь муниципалитетов Тюменской области включены в программу модернизацию системы водоснабжения

Восемь муниципальных образований Тюменской области присоединились к масштабной программе развития систем водоснабжения и водоотведения. Соответствующие концессионные соглашения были подписаны для Ишима, Заводоуковского, Абатского, Аромашевского, Ишимского, Ялуторовского, Викуловского и Сорокинского муниципальных округов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

Согласно условиям новых соглашений, в этих восьми округах запланировано строительство и реконструкция 264 объектов водоснабжения, обновление 140 километров водопроводных сетей. Кроме того, будет модернизировано и построено десять канализационных очистных сооружений, а также почти 83 километра сетей водоотведения. Общий объём инвестиций по этим проектам превышает 28,4 миллиарда рублей.

– Общий объём инвестиций превышает 28,4 млрд рублей. Проект рассчитан на длительную перспективу: основной объём строительства и реконструкции в течение первых 15 лет выполнит компания «Тюмень Водоканал». Затем концессионер продолжит обслуживание объектов, – уточнил глава региона.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал о подписании первых шести концессионных соглашений. Тогда в программу вошли Бердюжский, Голышмановский, Нижнетавдинский, Тюменский (Каскаринское и Чикчинское муниципальные образования), Упоровский и Ярковский округа. Общий объём инвестиций по этим первоначальным соглашениям превысил 18 миллиардов рублей.

Концессионером по всем заключённым соглашениям выступает ООО «Тюмень Водоканал», ранее зарекомендовавшее себя эффективной работой в Тюмени, Тюменском и Исетском округах. К выполнению новых обязательств команда «Тюмень Водоканала» приступит с 1 января 2026 года.

Как отметил ранее губернатор Александр Моор, реализация данной программы является частью стратегического плана по созданию единого регионального оператора по водоснабжению и водоотведению, что позволит унифицировать тарифы и обеспечить единое высокое качество воды для всех жителей Тюменской области.