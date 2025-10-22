Системы водоснабжения модернизируют в шести округах Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал первые шесть из шестнадцати запланированных на этот год концессионных соглашений, направленных на развитие систем водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях региона.

В новый формат государственно-частного партнерства войдут Бердюжский, Голышмановский, Нижнетавдинский, Упоровский и Ярковский округа, а также Каскаринское и Чикчинское муниципальные образования Тюменского округа.

Концессионером выступит ООО «Тюмень Водоканал», уже зарекомендовавшее себя эффективной работой в Тюмени, Тюменском и Исетском округах.

Согласно условиям соглашений, в указанных территориях будет построено и реконструировано десять крупных водоочистных сооружений, 157 водозаборов и очистных станций, шесть канализационных очистных сооружений. Кроме того, предстоит проложить более 215 километров магистральных и квартальных сетей. Общий объем инвестиций в проект превысит 18 миллиардов рублей.

Работы по строительству и модернизации объектов планируется завершить в течение ближайших 15 лет. После этого «Тюмень Водоканал» продолжит обслуживание существующего и вновь созданного муниципального имущества на протяжении еще 34 лет. К выполнению новых обязательств компания приступит с 1 января 2026 года.

– Постепенно двигаемся к созданию единого регионального оператора по водоснабжению и водоотведению, к единой системе тарифов и единому высокому качеству воды для жителей Тюменской области, – подчеркнул Александр Моор.