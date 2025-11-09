Треть тюменцев не знает, кто такие дропперы

В Тюменской области выявили тревожную тенденцию: почти третий житель региона не знает, кто такие дропперы – люди, которые помогают преступникам обналичивать и переводить деньги, нередко даже не осознавая, что участвуют в преступной схеме.

Исследование, проведенное в рамках проекта стопмошенник72.рф, показало, что 28% жителей региона услышали слово «дроппер» впервые во время опроса.

В цифровом мире, где каждый второй «преступный рубль» проходит через руки таких посредников, это незнание превращается в массовую слепую зону.

Кто такие дропперы и почему это опасно

Дропперы – новый тип участников мошеннических схем. Они предоставляют свои банковские карты, открывают счета или совершают переводы по просьбе «работодателей», которых находят в соцсетях и мессенджерах.

Мошенники обещают легкий заработок, но на деле используют этих людей для отмывания денег, финансирования преступлений и других незаконных операций.

Особенно уязвимы пенсионеры: они часто думают, что просто помогают знакомым, а на самом деле становятся соучастниками уголовных дел.

Цифровая безграмотность

72% опрошенных заявили, что знакомы с этим термином хотя бы поверхностно.

Из них лишь треть (33%) понимает, что именно стоит за словом «дропперство».

Еще 39% слышали что-то, но без подробностей – а это и есть самая опасная категория, уверенные, что «в курсе», но неспособные распознать мошенников.

Больше других осведомлена молодежь – 54% респондентов 18–24 лет уверенно знают, что такое дроппер. Среди работников коммерческих структур уровень осведомленности тоже выше – 44%.

Но ситуация резко ухудшается в районах: жители Тюмени знают о проблеме вдвое чаще (39%), чем население малых городов и сел (24%).

Там, где ниже цифровая грамотность и меньше доступа к актуальной информации, выше риск попасться на крючок.

Гендерные различия

Интересно, что мужчины чаще женщин находятся в состоянии «опасного полузнания»: 47% мужчин «что-то слышали, но не знают деталей»; 33% женщин – в той же категории.

Зато женщины чаще вовсе не знакомы с понятием дропперства – 31% против 22% мужчин.

Специалисты связывают это с тем, что женщины реже сталкиваются с темами финансов и кибербезопасности в медиа.

Опасная усталость от новостей о мошенниках

Парадоксально, но факт: чем чаще люди слышат предупреждения о мошенниках, тем меньше они обращают внимание на конкретные риски.

Так, 53% тех, кто считает, что «об этом и так слишком много говорят», впервые узнали о дропперах во время опроса.

Информационная усталость делает людей уязвимыми: они перестают фильтровать сообщения и, как следствие, не видят реальную угрозу.

Замкнутый круг незнания

Самые беззащитные – те, кто признает низкий уровень киберграмотности.

Среди них 73% никогда не слышали о дропперах.

Именно эти люди чаще всего становятся жертвами: они кликают по ссылкам, доверяют «работодателям» в мессенджерах и переводят деньги на «безопасные счета».

Что делать

В цифровую эпоху незнание о дропперах – все равно что идти с завязанными глазами по минному полю. Каждый неинформированный человек – потенциальная жертва, а иногда и невольный соучастник преступления. Эксперты проекта стопмошенник72.рф напоминают:

Никогда не используйте свои счета и карты для чужих переводов.

Не передавайте персональные данные незнакомцам.

Проверяйте любую «работу в интернете», особенно если предлагают быстрый доход.

Устанавливайте уведомления по всем операциям в банке.

Помните: за «легкие деньги» часто следуют тяжелые последствия.

Справка об исследовании:

С 30 июля по 18 августа 2025 года в рамках проекта стопмошенник72.рф было проведено исследование на тему кибербезопасности жителей Тюменской области. Опрос проходил методом River-Sampling среди пользователей социальных сетей. В выборке – 553 человека: 44% мужчины и 56% женщины. Возраст участников: 18–24 года – 9%, 25–34 – 16%, 35–44 – 23%, 45–54 – 16%, 55–64 – 16%, 65+ – 20%. География: 55% – жители Тюмени, 7% – Тобольска, 38% – других населенных пунктов региона.