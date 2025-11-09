Треть тюменцев не знает, кто такие дропперы

В Тюменской области выявили тревожную тенденцию: почти третий житель региона не знает, кто такие дропперы – люди, которые помогают преступникам обналичивать и переводить деньги, нередко даже не осознавая, что участвуют в преступной схеме.
Исследование,
проведенное в рамках проекта
стопмошенник72.рф, показало, что 28% жителей
региона услышали слово «дроппер» впервые
во время опроса.
В цифровом мире, где каждый второй «преступный рубль» проходит через руки таких посредников, это незнание превращается в массовую слепую зону.
Кто такие дропперы и почему это опасно
Дропперы – новый тип участников мошеннических схем. Они предоставляют свои банковские карты, открывают счета или совершают переводы по просьбе «работодателей», которых находят в соцсетях и мессенджерах.
Мошенники
обещают легкий заработок, но на деле
используют этих людей для отмывания
денег, финансирования преступлений и
других незаконных операций.
Особенно уязвимы пенсионеры: они часто думают, что просто помогают знакомым, а на самом деле становятся соучастниками уголовных дел.
Цифровая безграмотность
72% опрошенных заявили, что знакомы с этим термином хотя бы поверхностно.
Из них
лишь треть (33%) понимает, что именно стоит
за словом «дропперство».
Еще 39% слышали что-то, но без подробностей – а это и есть самая опасная категория, уверенные, что «в курсе», но неспособные распознать мошенников.
Больше других осведомлена молодежь – 54% респондентов 18–24 лет уверенно знают, что такое дроппер. Среди работников коммерческих структур уровень осведомленности тоже выше – 44%.
Но ситуация резко ухудшается в районах: жители Тюмени знают о проблеме вдвое чаще (39%), чем население малых городов и сел (24%).
Там, где ниже цифровая грамотность и меньше доступа к актуальной информации, выше риск попасться на крючок.
Гендерные различия
Интересно, что мужчины чаще женщин находятся в состоянии «опасного полузнания»: 47% мужчин «что-то слышали, но не знают деталей»; 33% женщин – в той же категории.
Зато женщины чаще вовсе не знакомы с понятием дропперства – 31% против 22% мужчин.
Специалисты связывают это с тем, что женщины реже сталкиваются с темами финансов и кибербезопасности в медиа.
Опасная усталость от новостей о мошенниках
Парадоксально, но факт: чем чаще люди слышат предупреждения о мошенниках, тем меньше они обращают внимание на конкретные риски.
Так, 53% тех, кто считает, что «об этом и так слишком много говорят», впервые узнали о дропперах во время опроса.
Информационная усталость делает людей уязвимыми: они перестают фильтровать сообщения и, как следствие, не видят реальную угрозу.
Замкнутый круг незнания
Самые
беззащитные – те, кто признает низкий
уровень киберграмотности.
Среди них 73% никогда не слышали о дропперах.
Именно эти люди чаще всего становятся жертвами: они кликают по ссылкам, доверяют «работодателям» в мессенджерах и переводят деньги на «безопасные счета».
Что делать
В цифровую эпоху незнание о дропперах – все равно что идти с завязанными глазами по минному полю. Каждый неинформированный человек – потенциальная жертва, а иногда и невольный соучастник преступления. Эксперты проекта стопмошенник72.рф напоминают:
- Никогда не используйте свои счета и карты для чужих переводов.
- Не передавайте персональные данные незнакомцам.
- Проверяйте любую «работу в интернете», особенно если предлагают быстрый доход.
- Устанавливайте уведомления по всем операциям в банке.
- Помните: за «легкие деньги» часто следуют тяжелые последствия.
Справка
об исследовании:
С 30 июля по 18 августа 2025 года в рамках проекта стопмошенник72.рф было проведено исследование на тему кибербезопасности жителей Тюменской области. Опрос проходил методом River-Sampling среди пользователей социальных сетей. В выборке – 553 человека: 44% мужчины и 56% женщины. Возраст участников: 18–24 года – 9%, 25–34 – 16%, 35–44 – 23%, 45–54 – 16%, 55–64 – 16%, 65+ – 20%. География: 55% – жители Тюмени, 7% – Тобольска, 38% – других населенных пунктов региона.