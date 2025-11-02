Центробанк объяснил, как вычислить дипфейк и защититься от мошенников

Центральный банк России рассказал, как пользователи могут распознать сгенерированные нейросетью видео и голосовые сообщения, которые всё чаще используют мошенники для кражи денег.

«С развитием технологий качество дипфейков только растет, и неудивительно, что мошенники используют их, чтобы красть деньги. И вернуть их в этом случае становится очень сложно. Простому человеку обнаружить подделку голосового или видеосообщения становится все сложнее, особенно если человек – пожилой или просто столкнулся с подобной технологией впервые», – говорится в посте.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, стоит обращать внимание на несколько характерных признаков.

Как распознать поддельный голос или видео

1. Ненатуральная речь.

Роботизированная, монотонная, без эмоций. Фразы могут звучать неестественно, иногда обрываться или повторяться.

2. Несинхронность губ и звука.

Движения губ не совпадают с произносимыми словами, видна легкая задержка в кадре.

3. Странная мимика.

Редкое моргание, неестественные движения лица, неподвижные брови или отсутствие эмоций.

4. Технические дефекты.

Посторонние шумы, дрожание кадра, искажения звука или света – частый признак дипфейков.

Главное правило безопасности

Если вы получаете видео или голосовое сообщение от знакомого, в котором говорится о деньгах, переводах или просьбе о помощи, – не спешите верить.