​Астрономы зафиксировали мощнейший взрыв на обратной стороне Солнца

На обратной стороне Солнца произошёл крупнейший за последнее время взрыв, который специалисты уже называют «исключительно мощным». Событие сопровождалось масштабным выбросом солнечной плазмы, который, по предварительным оценкам, начался около 23:00 по московскому времени 21 октября и продолжался до 5 утра 22 октября, сообщает Лаборатория солнечной астрономии XRAS.

Наблюдения велись с Земли при помощи коронографа, который позволяет фиксировать внешние слои солнечной короны. На кадрах видно, как к моменту взрыва Солнце предварительно испускает два средних выброса плазмы в северном направлении, после чего следует главный, крайне мощный выброс.

Для понимания масштаба: диаметр Солнца составляет около 1,5 миллиона километров, тогда как Земля имеет диаметр менее 13 тысяч километров. В кадре виден небольшой кружок, обозначающий размеры звезды, — это даёт представление о том, насколько колоссальным было наблюдаемое явление.

По данным специалистов, вспышка произошла на обратной стороне Солнца, которая десятью днями ранее была обращена к Земле. Именно в тот период в этой области наблюдалась активная солнечная группа, вызвавшая серию вспышек и выбросов корональной массы.

«Можно сказать, что “бутерброд упал маслом вверх” — взрыв случился как раз тогда, когда активная область ушла из поля зрения земных приборов», — отмечают астрономы.

Сейчас ни один космический аппарат не находится на той стороне Солнца, чтобы напрямую зафиксировать происходящее. Solar Orbiter, основной спутник, ведущий наблюдения за Солнцем, расположен напротив обращённой к Земле стороны и видит ту же часть звезды, что и наземные телескопы. Поэтому точно установить причину и параметры взрыва невозможно.