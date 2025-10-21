Нацпроекты в Тюменской области: финансирование, отзывы жителей и планы на будущее

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  81,3475   EUR  94,6656  

Новости

  • ​Тюменский опыт использования ИИ в диагностике рака представлен на всероссийском конгрессе

    ​Тюменский опыт использования ИИ в диагностике рака представлен на всероссийском конгрессе

    Сегодня в 21:49
    212 0
  • ​Александр Моор оценил ход реализации национальных проектов в Тюменской области

    ​Александр Моор оценил ход реализации национальных проектов в Тюменской области

    Сегодня в 21:29
    188 0
  • ​Товарооборот между Тюменской областью и Китаем вырос в 1,5 раза

    ​Товарооборот между Тюменской областью и Китаем вырос в 1,5 раза

    Сегодня в 21:16
    224 0 
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
  • ​В Тюменской области утверждена программа обновления общественного транспорта до 2030 года

    ​В Тюменской области утверждена программа обновления общественного транспорта до 2030 года

    Сегодня в 21:05
    252 0
  • ​Банки вводят мгновенные уведомления о новых устройствах

    ​Банки вводят мгновенные уведомления о новых устройствах

    Сегодня в 20:56
    241 0 
  • ​В Тюменской области создали видеоинструкцию, которая поможет защитить жителей от мошенников

    ​В Тюменской области создали видеоинструкцию, которая поможет защитить жителей от мошенников

    Сегодня в 20:49
    206 0
  • ​В Югре полицейские выявили сотни нарушений миграционного законодательства

    ​В Югре полицейские выявили сотни нарушений миграционного законодательства

    Сегодня в 17:31
    248 0
  • ​Сургуте креативные предприниматели презентовали свою продукцию крупным компаниям

    ​Сургуте креативные предприниматели презентовали свою продукцию крупным компаниям

    Сегодня в 16:43
    300 0
  • В России играми увлекаются более 70 млн человек, и среди них не так много школьников, как может показаться

    В России играми увлекаются более 70 млн человек, и среди них не так много школьников, как может показаться

    Сегодня в 16:12
    296 0
  • ​В Сургуте открыт сезон гололёдных травм

    ​В Сургуте открыт сезон гололёдных травм

    Сегодня в 15:13
    328 0
  • В Югре завершилась рекордная дорожная кампания — обновили на треть больше, чем годом ранее

    В Югре завершилась рекордная дорожная кампания — обновили на треть больше, чем годом ранее

    Сегодня в 14:51
    328 0
  • В Сургуте завершили ремонт четырех спортивных объектов. Пятый − на финишной прямой

    В Сургуте завершили ремонт четырех спортивных объектов. Пятый − на финишной прямой

    Сегодня в 14:29
    388 0
  • Правительство Югры выделило миллиард на единовременную выплату всем пенсионерам по случаю юбилея региона

    Правительство Югры выделило миллиард на единовременную выплату всем пенсионерам по случаю юбилея региона

    Сегодня в 13:46
    403 0
Больше новостей
Ваше отношение к аренде жилья:
Комментировать
0
Освобождение бывшего главы Сургута Андрея Филатова из-под домашнего ареста - это:

Правильно, мера была жесткая 9.3%

Неправильно, мера была мягкая 51.2%

Неправильно, мера была оптимальная 11.6%

Все равно 27.9%

Всего голосов: 86

Комментировать
0
Больше опросов

​Александр Моор оценил ход реализации национальных проектов в Тюменской области

Нацпроекты в Тюменской области: финансирование, отзывы жителей и планы на будущее

​Александр Моор оценил ход реализации национальных проектов в Тюменской области
t.me/operativnyishtabtyumen

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочее совещание, на котором были подведены предварительные итоги реализации национальных проектов в регионе.

– Главная цель национальных проектов – реальное повышение качества жизни людей, – подчеркнул Александр Моор.

Работа ведется в соответствии с планом, сообщили в информационном центра правительства региона. Так, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» профинансирован из регионального бюджета на 97,1%, «Инфраструктура для жизни» – на 87,9%, «Семья» – на 75,6%.

Жители Тюменской области могут высказать свое мнение о реализации национальных проектов, используя QR-коды, размещенные на всех строящихся объектах. Отзывы граждан в основном положительные, однако конструктивные критические замечания также учитываются в работе.

Напомним, что в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Тюменской области в этом году обновят более 350 километров дорог. Кроме того, утверждена программа обновления общественного транспорта, на которую из регионального и федерального бюджета направят порядка пяти миллиардов рублей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 21:29, просмотров: 189, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте установят 17 новых светофоров — это повысит безопасность пешеходов 413
  2. Правительство Югры выделило миллиард на единовременную выплату всем пенсионерам по случаю юбилея региона 406
  3. ​В Сургуте завершили новый участок улицы Усольцева — от Шидловского до Билецкого 394
  4. В Сургуте завершили ремонт четырех спортивных объектов. Пятый − на финишной прямой 390
  5. ​В Сургуте промыли 65% водопроводных сетей. Работы планируют завершить к концу ноября 390
  6. Житель Сургутского района по ошибке застрелил человека, приняв его за медведя 380
  7. ​В ХМАО оптимизировали работу газовозов для безопасной перевозки топлива на АГЗС 375
  8. В ​Сургуте дети снова выходят на тонкий лед. Спасатели просят родителей быть внимательнее 331
  9. ​В Сургуте открыт сезон гололёдных травм 330
  10. В Югре завершилась рекордная дорожная кампания — обновили на треть больше, чем годом ранее 330
  1. На территории сургутского аэропорта в ноябре изменится порядок движения машин 2662
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 октября? // АФИША 2640
  3. Второй мост через Обь в районе Сургута «Звезда Оби» был открыт с участием президента 2470
  4. Механизмы нежности. Андрей Дикоев // ONLINE 2032
  5. ​Бензин дороже доллара: сургутяне массово жалуются на резкий рост цен 2031
  6. Какой импульс второй мост через Обь даст экономике и инфраструктуре Сургута и Югры 1967
  7. Ужесточение правил оказания медпомощи мигрантам — правильное решение, которое разгрузит систему здравоохранения 1937
  8. ​Крематорий в Сургуте масштабно отремонтировали впервые за 20 лет. Впереди − благоустройство кладбища, вторая печь и инвентаризация 1913
  9. ​Мост поколений: от стройотрядов 60-х до «Звезды Оби» 1786
  10. Сургутские полицейские задержали мужчину, который буянил на ж/д вокзале 1712
  1. ​Где концерты, Зин? 10084
  2. Погуляем, поедим 7140
  3. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 6197
  4. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 5680
  5. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 5319
  6. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 5223
  7. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 5100
  8. ​Доктор, у меня это. Болезнь Паркинсона // ONLINE 4904
  9. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 4729
  10. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 4451

последние комментарии читаемые комментируемые

