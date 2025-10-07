От «Московского дворика» до Тюмени запустят автобус

От микрорайона «Московский дворик» будет запущен прямой автобусный маршрут до Тюмени. Решение озвучено на личном приеме граждан губернатором Тюменской области Александром Моором.

– Татьяна Миланович обратилась от лица многих жителей деревни Дударевой Тюменского муниципального округа. Она рассказала о необходимости прямого автобусного маршрута от микрорайона «Московский дворик» в направлении города. И чтобы транспорт был большей вместимости, чем маршрутка. Глава города Тюмени Максим Викторович Афанасьев пообещал к началу зимы запустить новый автобусный маршрут, – рассказал глава региона на личной странице в социальной сети.

Помимо транспортного вопроса, на приеме были решены и другие важные для жителей проблемы. Так, в поселке Новотарманский появится современное пространство для отдыха молодежи. Ольга Насонова обратилась к губернатору с этой просьбой, и было принято решение о создании модельной библиотеки. В помещении будет сделан ремонт, закуплено современное оборудование, а завершить работы поручено до конца года.

В Омутинском районе до середины ноября будет расширена парковка у средней школы №1. В Голышмановском районе будет благоустроена территория возле центра развития ребёнка «Алёнушка».

– Работу по всем обращениям держу на личном контроле, – заверил губернатор Тюменской области Александр Моор, отметим, что личной прием проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.