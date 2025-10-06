Тюменские рестораторы и производители объединяются для развития гастротуризма

Рестораны Тюменской области готовы предложить туристам уникальные локальные продукты, открытые совместно с шеф-поварами и историками. О продвижении гастрономического туризма говорили на форуме «КПД» в Тюмени.

Тюменская область вошла в число пилотных регионов программы АСИ «ПроЕДУ по России!», в рамках которой регионы формируют идентичность через еду.

– Задача ресторанов – сделать локальные продукты нормой повседневной жизни, доступной жителям и гостям, формируя чувство гордости за свою кухню и превращая её в часть идентичности территории. Мы видим, что в Тюменской области уже находятся такие «секреты». Уверена, эти проекты станут знаковыми и будут способствовать тому, что туристы захотят возвращаться сюда снова и снов, – отметила заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Ольга Захарова.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова добавила:

– Гастротуризм формируется из целого комплекса мероприятий и инструментов. Но в основе его успеха — люди: не просто участники рынка, а те, кто своим ежедневным трудом, результатами и креативными подходами формируют гастроиндустрию. Универсальное меню уже неинтересно: гости ищут аутентичные вкусы, за которыми готовы ехать в регион. И именно такие особенности делают Тюменскую область привлекательной для туристов.

Форум стал площадкой для диалога между представителями туристической отрасли, рестораторами и местными производителями. Цель – совместными усилиями продвигать гастрономический туризм и адаптировать ресторанный бизнес к новым экономическим реалиям. В рамках панельной сессии эксперты поделились практическими советами по продвижению ресторанов в digital-среде, использованию event-маркетинга и созданию эффективных команд. Были представлены кейсы заведений, успешно вышедших на федеральный уровень.