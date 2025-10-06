Тюмень проводила X Спартакиаду пенсионеров России: регион стал бронзовым призером

В Тюмени завершилась X Спартакиада пенсионеров России, собравшая более 700 спортсменов старшего поколения из 78 регионов страны, а также представителей из Беларуси, Казахстана, Финляндии и Австралии. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на личной странице в социальной сети.

Тюменская команда продемонстрировала достойный результат, завоевав бронзовые медали, уступив лишь спортсменам из Санкт-Петербурга и Чувашии.

На церемонии закрытия губернатор поздравил участников и вручил награды победителям. Александр Моор отметил, что каждый из спортсменов является примером жизнелюбия и стремления к активному образу жизни, независимо от возраста. «Такие встречи всегда наполняют особой энергией», – подчеркнул глава региона.

Александр Моор выразил благодарность всем, кто принимал участие в организации Спартакиады: спортивным судьям, волонтерам, тренерам и координаторам. Губернатор уверен, что юбилейная Спартакиада в Тюмени стала ярким и запоминающимся событием.

«Продолжаем создавать условия, чтобы как можно больше жителей региона могли быть в движении, заниматься спортом и чувствовать вкус активной жизни», – отметил Александр Моор.