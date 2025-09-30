Тюменцам «предлагают» обмануть мошенников

16+
​В Тюменской области стартовала квест-игра по защите от мошенников

t.me/operativnyishtabtyumen

Жители Тюменской области теперь могут проверить свои знания и навыки по защите от мошенников в увлекательном формате квест-игры. На сайте стопмошенники72.рф появилась игра, в которой собраны самые изощренные схемы обмана. Проект реализуется при поддержке правительства Тюменской области совместно с прокуратурой, Управлением МВД России и отделением Банка России по Тюменской области.

Цель игры – дойти до банка, сохранив свои сбережения, успешно противостоя мошенникам, которые могут притвориться родственниками, курьерами или даже сотрудниками банка, подделывать голоса, лица и сайты. Каждый уровень – это новый вид мошенничества.

В завершении игры участники получат оценку своей защищенности и бесплатные материалы для борьбы с новыми видами обмана.

Напомним, о необходимости повышения финансовой грамотности населения и противодействия мошенничеству ранее сообщал губернатор Тюменской области Александр Моор.

– Образ проекта символичен: мошенник – это монстр. Невидимый, но опасный, он способен похитить деньги, данные и спокойствие. С ним нельзя договориться, его можно только остановить, не давая ни малейшего шанса, – отмечал тогда глава региона.

Только в Тюменской области за 7 месяцев 2025 года мошенники обманули почти 7 000 человек.


30 сентября в 14:00
