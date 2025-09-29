16+
​Росмолодежь оценила тюменский опыт в молодежной политике

Замруководителя Росмолодежи посетил тюменские молодежные центры

​Росмолодежь оценила тюменский опыт в молодежной политике
t.me/dep_molodezhi72

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Денис Аширов посетил Тюменскую область с рабочим визитом и оценил перспективы молодежной политики региона. Вместе с директором департамента молодежной политики Тюменской области Артемом Дяченко он побывал во дворце творчества и спорта «Пионер» и молодежном центре «Башня».

В «Пионере» Денису Аширову рассказали о работе Областного поискового центра, отделения Российской студенческой весны и Молодежного клуба дружбы, Ресурсного Добро-центра Тюменской области, регионального движения КВН, а также познакомили с экспозиционно-интерактивным пространством по истории пионерского и комсомольского движений.

– Здесь есть важная коллаборация образования и молодежной политики, а также учреждение выступает инфраструктурной площадкой для партнеров, реализующих молодежную политику. Важно, что все это находится в одном месте, где есть богатое наследие и опыт тех людей, которые работали у истоков, – отметил Денис Аширов.

В «Башне» замруководителя Росмолодежи познакомился с деятельностью центра и работой молодежной администрации города, посетил экспозицию «Музей воды».

– Тюменская область – регион с богатой историей, наследием и, при этом, с современными хорошими практиками, которые применяются опытными наставниками при работе с детьми и молодежью, – подчеркнул Денис Аширов.

Артем Дяченко, в свою очередь, отметил, что «молодежная политика сегодня – один из государственных приоритетов стратегии развития страны. Наша основная цель – создавать условия для реализации потенциала молодых людей».


Сегодня в 21:27
