​Тюменский предприниматель вошел в число лучших креативных продюсеров России

Создатель бренда «РОБИ» из Тюмени вошел в тройку лучших продюсеров страны

Тюмень занимает второе место в России по вкладу креативных индустрий в валовый муниципальный продукт, уступая только Москве. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

По словам Андрея Пантелеева, тюменские предприниматели все увереннее чувствуют себя на федеральном уровне. Ярким примером этого является тюменец Евгений Борисов, который вошел в тройку лидеров Всероссийского конкурса креативных продюсеров и получит заслуженную награду.

– Евгений – создатель CEO бренда «РОБИ», образовательной платформы по развитию инженерного и креативного мышления детей от 5 лет. В состав системы входят конструкторы «РОБИ», книги, мультики и методики для обучения детей, – рассказал заместитель губернатора.

Напомним, тюменская делегация принимает участие в Российской креативной неделе, где была организована презентационная площадка региона. На презентации основное внимание уделили взаимодействию всех субъектов креативных индустрий для достижения нужного результата.

На площадке были подписаны соглашения о сотрудничестве между тюменским агентством развития креативных индустрий и индустриальными партнерами. Тюменская делегация активно изучает лучшие мировые и российские практики для внедрения их в Тюменской области. Отдельными наработками делегация поделится на форуме креативных предпринимателей КПД в Тюмени 3–4 октября.


Сегодня в 11:12, просмотров: 101, комментариев: 0
