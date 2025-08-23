16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,7498   EUR  93,6274  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж

Эксперты рассказали, сколько будет стоить iPhone 17 в России

​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж
Фото: apple.com

Цена на новый iPhone 17 в России в день старта может достигать почти 500 тысяч рублей. Об этом сообщают эксперты Hi-Tech Mail и продавцы техники Apple, на которых ссылается телеграм-канал SHOT.

По информации ритейлеров, первые поставки iPhone 17 в Россию ожидаются 20 сентября, через день после официальной мировой премьеры. Смартфоны везут в основном из Дубая – оттуда их доставляют быстро, и именно поэтому стоимость в первые дни будет сильно завышена.

В первый день продаж iPhone 17 Pro Max могут продавать по 380-500 тысяч рублей, особенно эксклюзивные модели с большим объемом памяти. Однако уже через несколько дней цены начнут снижаться: сначала до 200-250 тысяч рублей, а к началу октября – до 120-160 тысяч.

По оценке экспертов Hi-Tech Mail и представителей ритейла, в первые недели продаж гаджеты будут стоить:

  • iPhone 17 – от 90 до 120 тысяч рублей
  • iPhone 17 Pro – от 135 до 155 тысяч рублей
  • iPhone 17 Pro Max (256 ГБ) – от 170 до 200 тысяч рублей

Про модель iPhone 17 Air, которая обещает быть самой тонкой в линейке, информации о ценах пока нет.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:37, просмотров: 157, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте рынок недвижимости вышел из ступора. Покупать, сдавать или ждать? 777
  2. ​В Сургуте новый учебный год начнут более 63 тысяч школьников 579
  3. На гастрономическом фестивале в Москве производители Югры продали тонну товаров на 1,3 млн рублей 559
  4. Продолжается сбор заявок на второй поток образовательной программы «Герои Югры» 535
  5. И так сойдет! Российские средние школьники будут изучать иностранные языки два часа в неделю 531
  6. ​Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 2 раза 496
  7. ​В Югре жара сменится прохладой: в Сургуте – грозы и резкое похолодание 244
  8. ​В День государственного флага на площади перед СурГУ развернули флаг длиной 10 метров 224
  9. ​Владимир Путин поддержал идею запрета вейпов на уровне регионов 204
  10. ​В Сургуте задержали наркодилера, который развращал школьницу по переписке 163
  1. ​Врачи Сургута спасли жизнь новорожденной, у которой пищевод не был соединен с желудком 1596
  2. Один заем в одни руки 1470
  3. Сургутских водителей начали штрафовать за телефон в руке и езду без ремня 1469
  4. ​Как Сургут отпразднует День государственного флага — полная программа 1454
  5. Население Сургута достигло 438 тысяч человек 1453
  6. ​В Сургуте построили спорткомплекс с залами для акробатики, самбо и баскетбола 1442
  7. Рыбаки из ХМАО сняли в небе «танец тысячи птиц» 1362
  8. ​У аэропорта Сургута изменилась схема движения: теперь три полосы, но без стоянки 1338
  9. Двое сургутян получили срок за вылов всего лишь одной краснокнижной рыбы 1294
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-24 августа? // АФИША 1288
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 29217
  2. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 6654
  3. ​А Сайма ждет… 5264
  4. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 4786
  5. ​Кому в 2025 году могут не выдать водительские права? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4512
  6. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4325
  7. Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ 4230
  8. ​А где вонь? // ФОТОРЕПОРТАЖ 4083
  9. ​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3823
  10. ​Единственный в истории Сургута 3698

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика