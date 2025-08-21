Российские медики будут передавать данные о здоровье водителей в МВД

С 1 сентября в России вступает в силу закон, который изменит порядок контроля за состоянием здоровья водителей. Теперь медицинские учреждения будут напрямую передавать данные о пациентах в Госавтоинспекцию через единую базу Минздрава.

Принятые поправки в законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных» предусматривают, что водительское удостоверение может быть аннулировано на основании диагноза, несовместимого с управлением автомобилем. Такое решение будет приниматься после внеочередного осмотра врача.

Сегодня медкомиссия для подтверждения права на вождение обязательна раз в десять лет. Однако с сентября появится возможность временно изымать права у водителя, если у него выявлено заболевание из запрещённого перечня. На лечение и подтверждение выздоровления отводится месяц. После прохождения дополнительного обследования водитель сможет вернуть удостоверение.

Одновременно вступает в силу обновлённый список болезней, при которых управление автомобилем запрещено. К психическим расстройствам добавлены общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. В части офтальмологии изменена формулировка: вместо ахроматопсии в перечень внесены аномалии цветового зрения.

Таким образом, новые поправки расширяют инструменты контроля за состоянием здоровья водителей и усиливают меры по обеспечению безопасности дорожного движения.