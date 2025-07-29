Александр Моор пригласил делегацию из Беларуси на ТНФ

Тюменская область и Республика Беларусь намерены вывести взаимовыгодное сотрудничество на новый уровень. В ходе рабочей поездки губернатора Тюменской области Александра Моора в Минск были намечены новые направления взаимодействия, охватывающие ключевые сферы экономики. Об этом глава региона рассказал в личном телеграм-канале.
АПК и машиностроение
Особое внимание уделяется развитию сотрудничества в сфере АПК. Тюменская область высоко ценит продукцию Минского тракторного завода и планирует увеличить объемы поставок сельхозтехники. Обсуждается вопрос усиления сервисного сопровождения белорусской техники, включая ремонт, поставку запчастей, обучение специалистов и обслуживание.
В сфере машиностроения также открываются новые перспективы.
Фармацевтика
Группа компаний «Фармасинтез», реализующая проекты в Тюменской области, предложила совместную инициативу с холдингом «Белфармпром» в области фармацевтики.
Нефтегазовая отрасль и наука
Обсуждались перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере.
Развиваются совместные научные проекты, в частности, в области биобезопасности. Предложено запустить двустороннюю программу поддержки исследований.
Белорусская делегация приглашена на нефтегазовый форум TNF в Тюмени, где планируется представить национальный стенд.
Тюменская область подтверждает статус надежного партнера Республики Беларусь и намерена продолжать взаимовыгодное сотрудничество, основываясь на сильных сторонах друг друга и принципах взаимовыгодности.
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