Александр Моор пригласил делегацию из Беларуси на ТНФ

Тюменская область и Республика Беларусь намерены вывести взаимовыгодное сотрудничество на новый уровень. В ходе рабочей поездки губернатора Тюменской области Александра Моора в Минск были намечены новые направления взаимодействия, охватывающие ключевые сферы экономики. Об этом глава региона рассказал в личном телеграм-канале.

АПК и машиностроение

Особое внимание уделяется развитию сотрудничества в сфере АПК. Тюменская область высоко ценит продукцию Минского тракторного завода и планирует увеличить объемы поставок сельхозтехники. Обсуждается вопрос усиления сервисного сопровождения белорусской техники, включая ремонт, поставку запчастей, обучение специалистов и обслуживание.

В сфере машиностроения также открываются новые перспективы.

Фармацевтика

Группа компаний «Фармасинтез», реализующая проекты в Тюменской области, предложила совместную инициативу с холдингом «Белфармпром» в области фармацевтики.

Нефтегазовая отрасль и наука

Обсуждались перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Развиваются совместные научные проекты, в частности, в области биобезопасности. Предложено запустить двустороннюю программу поддержки исследований.

Белорусская делегация приглашена на нефтегазовый форум TNF в Тюмени, где планируется представить национальный стенд.

Тюменская область подтверждает статус надежного партнера Республики Беларусь и намерена продолжать взаимовыгодное сотрудничество, основываясь на сильных сторонах друг друга и принципах взаимовыгодности.

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