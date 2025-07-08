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Новости

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Дачникам напомнили, что за вырубку деревьев на своем участке можно получить штраф

Дачникам напомнили об ответственности за вырубку деревьев на участке

Дачникам напомнили, что за вырубку деревьев на своем участке можно получить штраф
Фото freepik.com

Владельцы дачных участков могут быть оштрафованы за вырубку деревьев без соответствующих разрешений. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в интервью РИА Новости.

«Вырубка деревьев на собственном участке — сложный и строго регламентированный процесс. Многим собственникам земли кажется, что они могут срубить дерево без разрешений и прочего, однако на деле ситуация обстоит иначе», — отметил депутат.

За самовольно спиленное дерево гражданам может грозить административный штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим — от 200 до 300 тысяч рублей.

Если дерево вырублено с применением специальных технических средств, штраф увеличивается: для граждан — от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч, для юридических — от 300 до 500 тысяч рублей. При этом возможно конфискация применённого оборудования.

Колунов также уточнил, что существуют исключения, при которых вырубка может быть проведена без дополнительных согласований. Это касается аварийных деревьев, угрожающих падением на строения или коммуникации, а также засохших или пораженных болезнями и вредителями растений. Однако даже в этих ситуациях требуется официальное заключение экспертизы. Кроме того, можно рубить деревья, которые были посажены самим владельцем участка.


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Сегодня в 13:01, просмотров: 112, комментариев: 0
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