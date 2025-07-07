В Тюменском нефтепроводном профессиональном колледже (ТНПК), учредителем которого является компания АО «Транснефть – Сибирь», состоялась церемония вручения дипломов выпускникам. Документы о присвоении квалификации получили 70 юношей и девушек, 14 из которых закончили колледж с отличием. С 23 по 26 июня у студентов ТНПК проходила сдача демонстрационных экзаменов.

Обучение на отделении среднего профессионального образования в колледже длится десять месяцев и включает практику на производственных объектах организаций системы «Транснефть». ТНПК готовит студентов по наиболее востребованным профессиям отрасли: электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, машинист технологических насосов и компрессоров.

Демонстрационный аттестационный экзамен представляет собой практическое испытание, позволяющее оценить уровень подготовки будущих специалистов нефтепроводчиков. Студенты продемонстрировали полученные знания и навыки в условиях ограниченного времени в лабораториях, а за процессом выполнения следили независимые эксперты – опытные специалисты по профессии.

В связи с трансформацией федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) произошли изменения в содержании экзаменационного задания у будущих слесарей-наладчиков КИПиА.

«Ранее при проведении экзамена по профессии «Слесарь КИПиА» студенты выполняли расшифровку маркировки взрывозащиты, техническое обслуживание электроконтактного манометра, заполняли формуляр. В этом году изменилось название профессии – «Слесарь-наладчик КИПиА», а при проведении экзамена обучающиеся выполняли монтаж контрольно-измерительных приборов и электрических схем систем автоматики согласно предложенным монтажным схемам», – рассказала технический эксперт на экзамене, преподаватель ТНПК Анна Пономарёва.

«Проведение экзамена становится всё интереснее. Главное – студенты приобретают практический навык, направленный на выявление не только знаний, но и умений. Задания становятся технически сложными, требующими от студентов концентрации. От качества образования слесарей-наладчиков зависит работоспособность всех установок на производстве», – отметил главный эксперт демонстрационного экзамена Алексей Беспалов.

Торжественное мероприятие состоялось на базе отделения среднего профессионального образования ТНПК в пос. Винзили Тюменского района. После вручения дипломов о среднем профессиональном образовании студенты, обучавшиеся по корпоративному набору, будут трудоустроены в организации системы.

«Примечательно и то, что в 2025 году в России отмечается 85-летие системы среднего профессионального образования. Поэтому наши студенты чувствуют большую ответственность перед своими наставниками как в колледже, так и на производстве и хотят показать максимум знаний, умений и навыков, полученных в стенах колледжа. Это искренне радует и вселяет надежду, что их трудовой путь сложится успешно», – отметил директор ТНПК Евгений Парамонов.