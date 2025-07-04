Российский турбизнес пока не фиксирует массовой отмены рейсов в Азербайджан, но интерес к направлению падает

На фоне дипломатического кризиса между Россией и Азербайджаном массовой волны возврата билетов со стороны российских туристов не наблюдается. Сейчас там отдыхает около 250 организованных путешественников, сообщает «АТОР» со ссылкой на туроператоров.

«Туристы заезжают и отдыхают без проблем», – рассказали изданию в одной из туристических компаний.

В BSI Group изданию также уточнили, что несмотря на новости от СМИ, претензий от клиентов не получали. В «Русском Экспрессе» ситуацию охарактеризовали как «относительно спокойную», добавив, что пристально следят за развитием событий.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко заявил, что туристическая отрасль не фиксирует массовых возвратов билетов, передает издание Daily Storm.

«Частные случаи есть, но массовых отказов лететь туда отдыхать нет. Но понятно, из-за конфликта интерес к этой стране у наших туристов сейчас упал и падает», ‒ отметил Осауленко.

Между тем, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов рекомендует отказаться от любых визитов в соседнюю страну. Об этом он рассказал изданию URA.RU.

«Границу не перекроют, но я бы воздержался от поездок», ‒ сообщил источник.

В целом, авиасообщение с Азербайджаном сохраняется: рейсы с городов Югры и других регионов России в Баку пока выполняются. Однако азербайджанский перевозчик Azal имеет опыт добровольной приостановки полетов, пишут «Новые известия».

«При отмене рейсов Azal обычно возвращает полную стоимость билета. Во всяком случае так было до сегодняшнего дня. Для получения денег необходимо обратиться либо к представителю авиакомпании в российском аэропорту, либо в саму авиакомпанию по телефону или электронной почте, указанным на сайте», ‒ говорится в сообщении.

Напомним, обострение российско-азербайджанских отношений произошло после серии задержаний выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге по делу о заказных убийствах. По данным следствия, были арестованы шесть человек. Двое подозреваемых ‒ Гусейн и Зияддин Сафаровы ‒ умерли после задержания. Следственный комитет России сообщил, что один из них скончался от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.