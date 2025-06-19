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Банкоматы помогут выявить шпионское ПО

Банкоматы научились выявлять шпионские NFC-атаки

Банкоматы помогут выявить шпионское ПО
Александр Щербак

ВТБ и Национальная система платежных карт представили рынку технологию, которая позволят выявлять случаи мошенничества с использованием NFCGate и блокировать операции без согласия клиентов. Этот механизм уже успешно протестировали.

Одной из распространенных схем мошенничества сегодня выступает NFCGate. Есть несколько вариантов применения этой схемы, но в их основе всегда лежит социальная инженерия и вредоносное программное обеспечение. Злоумышленник под психологическим давлением убеждает жертву установить на смартфон вредоносное приложение, после чего внести наличные деньги через банкомат на «защищенный счет» и приложить зараженный смартфон к NFC-модулю. В результате деньги уходят на счета дропов. Есть и другой вариант, когда злоумышленники снимают деньги со счетов жертвы, но для этого им также приходится использовать зараженный смартфон.

По данным совместного исследования, зараженные смартфоны гораздо медленнее отвечают на команды при взаимодействии с банкоматом. Во время тестирования в ВТБ доработали программное обеспечение для банкоматов и установили его на 7 тыс. устройств. За несколько месяцев мошенникам не удалось совершить ни одной операций с применением NFCGate на этих банкоматах. В ближайшее время это обновление будет установлено на всю банкоматную сеть.


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Сегодня в 17:39, просмотров: 64, комментариев: 0
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