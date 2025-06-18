​Умерла народная артистка России Наталья Тенякова

Народная артистка России Наталья Тенякова, вдова Сергея Юрского, скончалась на 81-м году жизни. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МХТ имени Чехова, в труппе которого актриса служила долгие годы, пишет ТАСС.

По информации театра, Тенякова умерла в ночь на 18 июня. В сообщении подчеркивается, что ее уход стал «фундаментальной и подкашивающей потерей». В МХТ отметили, что актриса была «опорой театральной труппы», обладала исключительным талантом и природным обаянием, которое невозможно описать или воспроизвести.

«Наталья Максимовна была человеком необыкновенной честности и подлинности, задававшим высочайшую планку – и в искусстве, и в жизни. Планку, к которой стремятся, понимая, что она почти недостижима», – говорится в некрологе.