​На «Госуслугах» появится навигатор мер поддержки для студенческих семей

Минобрнауки совместно с Минцифры России разрабатывает цифровой навигатор по мерам поддержки молодых семей из числа студентов. Новый сервис планируется запустить на портале «Госуслуги» в рамках масштабирования системы «единого окна» в вузах. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на совещании в аппарате полпреда президента в УрФО Артема Жоги, пишет ТАСС.

По словам министра, навигатор станет следующим этапом цифровой трансформации социальной поддержки студентов. Он позволит молодым семьям, обучающимся в университетах, быстро находить и получать информацию о доступных льготах и мерах помощи.

Сейчас система «единого окна» действует в 33 вузах Уральского федерального округа и распространяется на 458 головных вузов и 264 филиала по всей стране. При этом, как отметил Фальков, внедрение остается добровольным, но эффективность её применения будет учитываться при оценке работы вузов.

По данным министерства, в российских университетах обучаются более 25,7 тыс. студенческих семей, из которых около 13 тыс. — с детьми. Кроме того, насчитывается около 3,5 тыс. студентов, самостоятельно воспитывающих детей. В УрФО зарегистрировано более 1150 студенческих семей, из них 544 — с детьми.

«Нам необходимо выстроить системную работу, которая позволит создать благоприятные условия для молодых студенческих семей с детьми при получении высшего образования, оказать им поддержку, а также необходимое внимание», — подчеркнул Фальков.

Проект реализуется при участии Аналитического центра при правительстве РФ. Ожидается, что цифровой навигатор станет удобным инструментом в повседневной жизни студентов, совмещающих обучение и родительство.