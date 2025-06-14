Эксперт рассказал, как вырастут зарплаты россиян в 2025 году

Средняя зарплата россиян в 2025 году увеличится на 12% в номинальном выражении. Об этом сообщил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Владимир Гусаков, передают РИА Новости.

«Темпы роста в среднем за год будут, по нашим ожиданиям, примерно в полтора раза ниже, чем в прошлом году, и составят порядка 12%. Это следствие общего охлаждения экономики», – отметил он.

Напоминаем, по данным Росстата, в 2024 году среднемесячная зарплата в России составляла 89 тысяч рублей – это на 19% выше, чем в 2023-м. В декабре 2024 года показатель достиг 128,7 тысячи рублей, увеличившись на 21,9% в номинальном выражении.